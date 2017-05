Nie żyje sir Roger Moore

O śmierci Moore'a poinformowały jego dzieci. "Odszedł dzisiaj w Szwajcarii, po krótkiej, ale dzielnej walce z chorobą nowotworową" - podano w oświadczeniu.

Największą sławę aktorowi przyniosła rola agenta Jamesa Bonda i Simona Templara w serialu „Święty”. W filmach o Agencie 007 występował siedmiokrotnie (Żyj i pozwól umrzeć (1973), Człowiek ze złotym pistoletem (1974), Szpieg, który mnie kochał (1977), Moonraker (1979), Tylko dla twoich oczu (1981), Ośmiorniczka (1983) i Zabójczy widok (1985)).

Roger Moore za swoją działalność charytatywną został odznaczony wysokiej rangi odznaczeniami brytyjskimi - Commander of the British Empire (CBE) w 1999 i Knight Commander of the British Empire (KBE) w 2003.

Aktor zostanie pochowany w Monako. W ceremonii pogrzebowej weźmie udział tylko najbliższa rodzina.