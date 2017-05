Laury dla Pendereckiego, Majewskiego i Muzeum Sztuki w Łodzi

- Autor „Kosmogonii” za umiejętność dostrzeżenia i zapisania w partyturze wiecznego piękna, które towarzyszy wyłanianiu się ładu z chaosu wszechświata – tak nagrodę dla Krzysztofa Pendereckiego zapowiedziała Nina Kowalewska-Motlik, wyłączna przedstawicielka Superbrands w Polsce. Laudację na cześć laureata wygłosił profesor Marcin Gmys.

Nagrodę Culture.pl Superbrands wyłoniła kapituła złożona z dziennikarzy działów kultury dzienników i tygodników opinii: Bartek Chaciński („Polityka”), Wiesław Chełminiak („Do Rzeczy"”, Krzysztof Kwiatkowski „Wprost”), Jacek Lutomski („Rzeczpospolita”), Piotr Mucharski („Tygodnik Powszechny"”, Przemysław Skrzydelski („W sieci”), Jędrzej Słodkowski („Gazeta Wyborcza”) oraz Krzysztof Olendzki, dyrektor Instytutu Adama Mickiewicza i Nina Kowalewska-Motlik.

W tym roku kapituła nagrody doceniła Muzeum Sztuki w Łodzi za „bardzo ciekawy program wystawienniczy i stworzenie miejsca, w którym publiczność może zaznajamiać się z najbardziej aktualnymi koncepcjami artystycznymi sztuki współczesnej. Kapituła doceniła pomysł i organizację wydarzeń związanych z obchodami stulecia ruchu awangardowego w Polsce oraz ambitną, szeroką i skuteczną promocję na świecie dzieł Władysława Strzemińskiego i Katarzyny Kobro, a także przywrócenie historycznego kształtu Sali Neoplastycznej zaprojektowanej przez Władysława Strzemińskiego i otworzenie jej na dzieła współczesnych twórców”.

„Nazwisko Lecha Majewskiego to światowa marka – czytamy w uzasadnieniu kapituły. – To prawdziwy człowiek renesansu, poeta, pisarz, malarz, scenarzysta, kompozytor, ale przede wszystkim znakomity twórca filmowy. Jego niezwykle oryginalna i odważna twórczość zachwyca kinomanów i publiczność na całym świecie. Członek Gildii Reżyserów Amerykańskich i Europejskiej Akademii Filmowej. Filmy Lecha Majewskiego pokazywane były na wielu festiwalach m.in. w Wenecji, Berlinie, Cannes, Rzymie i w Nowym Jorku. Jego wideoarty prezentowane były w wielu prestiżowych muzeach i galeriach świata, na czele z nowojorskim Museum of Modern Art, które zorganizowało indywidualną wystawę retrospektywną artysty.”

Nagroda wręczona została podczas XI gali finałowej konkursu Superbrands Polska w Warszawie, podczas której spotkali się przedstawiciele świata biznesu, marketingu, kultury oraz show biznesu, by wspólnie uczcić sukces najsilniejszych marek obecnych na rodzimym rynku. Statuetkę Culture.pl Superbrands z rąk Krzysztofa Olendzkiego, dyrektora Instytutu Adama Mickiewicza, odebrali Lech Majewski oraz w imieniu Muzeum Sztuki w Łodzi, jego dyrektor Jarosław Suchan.

Nagroda przyznawana jest od 2012 roku. Dotychczas otrzymali ją: Krzysztof Warlikowski i Grzegorz Jarzyna (2012), Tomasz Stańko (2013), Agnieszka Holland (2014), Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN (2015) oraz Mariusz Treliński i Boris Kudlička (2016).

Wręczenie nagrody Culture.pl Superbrands poprzedził koncert zespołu VOŁOSI.