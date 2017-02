Karolina Jonderko fotografuje seniorów

Karolina Jonderko ukończyła fotografię na wydziale operatorskim w Szkole Filmowej w Łodzi. Jest członkinią polskiej agencji fotograficznej Napo Images.

W 2015 roku w ramach nagrody Magnum & Ideas Tap Award odbyła staż w redakcji agencji Magnum Photos w Nowym Jorku. Agencja akurat zmieniała siedzibę. Trzeba było uporządkować stare zbiory zdjęć.

- Przez trzy tygodnie zajmowałam się archiwizacją ręcznie robionych odbitek zdjęć, na których można było znaleźć kawałek światowej historii. Były też polskie akcenty jak Lech Wałęsa, Jan Paweł II, Auschwitz - mówi "Rzeczpospolitej" Karolina Jonderko.

W Magnum miała okazję do spotkania wielu światowej sławy fotografików.

- Eli Reed, Matt Black, Danny Lyon, który robił zdjęcia jak Martin Luther King szedł przez Selmę czy towarzyszył Muhammadowi Ali podczas treningów. Bruce Gilden, który mimo swoich siedemdziesięciu lat jest bardzo energicznym człowiekiem i wszędzie go pełno - wymienia Karolina Jonderko.

Fotograficzka na swoim koncie ma także cykle: "Zaginieni", przedstawiający pokoje osób, które wyszły z domu i już nie wróciły oraz "Autoportret z matką", gdzie artystka sfotografowała siebie w strojach swojej zmarłej matki.

Jonderko w 2016 roku zdobyła nagrodę Grand Press Photo w kategorii Fotoreportaż (Życie codzienne) za zdjęcie jednego z weteranów wojennych z ośrodka Ilford Park Polish Home w Wielkiej Brytanii, lokalnie nazywanego "Małą Polską".

Bohaterami najnowszego cyklu fotograficznego Karoliny Jonderko również są starsi ludzie. Fotograficzka dzięki stypendium artystycznemu przyznanemu przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę" stworzyła foto-opowieści o seniorach. Pokazała małżeństwo opiekujące się sobą nawzajem, osobę, nad którą opiekę sprawuje dziecko oraz grupę starszych ludzi.

- Być może pomógł mi projekt "Mała Polska", który realizowałam w sumie przez rok, a dwa miesiące spędziłam w ośrodku Ilford Park z jego mieszkańcami. Dzięki temu nauczyłam się szybko wchodzić w relacje z osobami starszymi. Lubię ich słuchać i z nimi rozmawiać. Oni, paradoksalnie, mnie odmładzają - mówi Karolina Jonderko.

Bohaterowie jej zdjęć to niezwykli ludzie. Halina Bortnowska-Dąbrowska, teolog, filozof i publicystka związana z Helsińską Fundacją Praw Człowieka i jej mąż Kazimierz Dąbrowski opiekują się sobą nawzajem, grupa muzyczna "Cała Praga" zajmuje się popularyzacją piosenek z dzielnicy sprzed lat, a 93-letnia Barbara Jeżewska od lat organizuje w swoim domu spotkania na brydża.

- Pani Barbara grała ze swoją brydżową ekipą od południa do 23. Ja o godzinie 20 byłam już zmęczona - śmieje się Karolina Jonderko.

Przed sesjami zdjęciowymi fotograficzka starała się poznać swoich bohaterów, by lepiej ich zrozumieć. Opowiadała też sporo o sobie.

- Zawsze jestem szczera z bohaterami zdjęć. Dokładnie opowiadam im o czym jest projekt, dlaczego się go podjęłam, jaki jest jego cel. Myślę, że dzięki temu właśnie pozwalają mi wejść w swój świat tak szybko. Mogą mi zaufać - mówi artystka, dodając, że zdjęcia do każdej foto-opowieści zwykle udawało się zrealizować w jeden dzień. Jedynie z "Całą Pragą" trwało to dwa dni. Karolina Jonderko towarzyszyła zespołowi na próbie i na koncercie.

W przeciwieństwie do poprzednich swoich projektów fotograficznych, które wiązały się z trudnymi emocjami, ten cykl artystka wspomina bardzo pozytywnie.

- Pani Barbara Jeżewska czytała mi "Małego księcia", demonstrując urządzenie do powiększania liter. Z panią Haliną Bortnowską gotowałam. A muzycy z "Całej Pragi" jak źle się poczułam częstowali mnie tabletkami przeciwbólowymi. Z każdym bohaterem czułam się, jakbym miała babcię i dziadka - opowiada Karolina Jonderko.

Do tej pory zrealizowała trzy foto-opowieści o seniorach. W planach ma jeszcze trzy kolejne.

Cykl zdjęć z seniorami w rolach głównych powstał z inspiracji Towarzystwa Inicjatyw Twórczych "ę", które za jego pomocą próbuje zachęcić architektów, inżynierów, projektantów i pracowników instytucji społecznych do udziału w konkursie na nowatorskie rozwiązania, ułatwiające seniorom funkcjonowanie w społeczeństwie. Nabór do konkursu „Generator Innowacji. Sieci wsparcia” trwa do 14 marca.

Więcej informacji o konkursie oraz opowieści fotograficzne Karoliny Jonderko można znaleźć na stronie internetowej: www.sieciwsparcia.pl