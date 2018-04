Śmierć Rafała Wójcikowskiego. Prokuratura umorzyła śledztwo

Prokuratura Okręgowa w Łodzi umorzyła œledztwo w sprawie œmierci posła Kukiz'15 Rafała Wójcikowskiego

Do œmiertelnego wypadku posła Rafała Wójcikowskiego doszło 19 stycznia na trasie S8 nieopodal Rawy Mazowieckiej, gdy jechał do Warszawy. Z niewyjaœnionych przyczyn jego samochód uderzył w barierki energochłonne na lewym pasie. Auto odbiło się od nich i stanęło w poprzek drogi na prawym pasie. Samochód miał ominšć lewš stronš kierowca vw caddy, ale nie udało się to kierowcy forda transita, który uderzył w pojazd parlamentarzysty.

Jak informowała "Rzeczpospolita", œledczy sprawdzali również wštek pogróżek, które polityk otrzymywał kilka lat wczeœniej.

Wójcikowski pięć dni przed wypadkiem mówił, że gdy grał na giełdzie, to przyszli do niego „smutni panowie".

Czytaj więcej: Œmierć posła: Prokuratura sprawdza wszystko

Biegli prokuratury uznali, że Rafał Wójcikowski zmarł w wyniku wielonarzšdowych obrażeń wewnętrznych, charakterystycznych dla dla ofiar wypadków samochodowych.

Rzecznik prokuratury Krzysztof Kopania poinformował, że œledztwo zostało umorzone.