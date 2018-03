Poseł Kukiz'15 Paweł Skutecki spotkał się z liderem Hezbollahu

Paweł Skutecki z Kukiz'15 spotkał się z liderem partii Hezbollah Mohammadem Raadem. "Sporo konkretnych deklaracji, dużo dobrej chemii" - napisał poseł.

Poseł Kukiz'15 Paweł Skutecki wyjechał do Libanu, gdzie spotkał się m.in. z prezydentem Michelem Aounem.

"Prezydent Libanu Michel Aoun pamięta jeszcze polskich uchodŸców z lat 40. Pamięta też o Janie Pawle II. To przeszłoœć, ale rzutujšca na przyszłoœć. Na poziomie politycznym i duchowym jest między naszymi krajami bardzo dobrze, czas na przyspieszenie współpracy gospodarczej" - napisał Skutecki pod wspólnym zdjęciem z prezydentem.

Skutecki podczas swojego wyjazdu spotkał się również z liderem partii Hezbollah Mohammadem Raadem. "Warto rozmawiać, osobiœcie skonfrontować mity z rzeczywistoœciš. Siedziba Hezbollahu jest słabiej (albo dyskretniej!) chroniona niż pewne biuro na Nowogrodzkiej. Sporo konkretnych deklaracji, dużo dobrej chemii. Na moje ręce cała ekipa otrzymała ostatni (!) medal Hezbollahu" - napisał po spotkaniu.

Hezbollah przez częœć państw uważany jest za organizację terrorystycznš. Spotkanie skrytykował m.in. Paweł Olszewski z PO. "Paweł Skutecki chwali się zdjęciem z liderem Hezbollahu. Trzeba być skończonym idiotš szczególnie w obecnej sytuacji!" - napisał polityk.

"Najciekawsze, że z oburzenia chrypki dostajš ci, którzy majš zwykle gęby pełne współczucia dla uchodŸców, ale nigdy żadnego nie zobaczyli z bliska, nie poczuli zapachu obozu. Jedno muszę Wam powiedzieć: nikomu nie pomożecie w Libanie (ok 2,5 mln uchodŸców na ok 4,5 mln naród), jak będziecie walili fochy i ignorowali jednš z najsilniejszych sił politycznych w tym kraju. A teraz proszę bardzo: cišgnijcie dalej swoje podwórkowe mšdroœci, a ja będę robił dalej to, co realnie pomaga ludziom" - skomentował to Skutecki.