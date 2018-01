Kukiz: Chcemy zlikwidować immunitet parlamentarny

"Kto nie wykonuje swoich obowišzków i ma sprawy karne musi być pocišgnięty do odpowiedzialnoœci" - pisze na swoim profilu na Facebooku lider Kukiz'15 Paweł Kukiz.

Kukiz najpierw cytuje fragment listu Jarosława Kaczyńskiego do członków PiS, w którym prezes PiS zapowiada podpisywanie "deklaracji o sposobie korzystania z immunitetu tak, by nie chronił on już w żaden sposób osób, wobec których istnieje poważne, uprawdopodobnione podejrzenie popełnienia przestępstw kryminalnych" przez kandydatów PiS w wyborach.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Polityk stwierdza następnie, że jego ugrupowanie "postanowiło pójœć krok dalej".

"Na następnym posiedzeniu Sejmu chcemy złożyć projekt dotyczšcy likwidacji immunitetu parlamentarnego.

Kto nie wykonuje swoich obowišzków i ma sprawy karne musi być pocišgnięty do odpowiedzialnoœci. Tego wymaga kultura polityczna. Nie mogš być równi i równiejsi" - podkreœla Kukiz.

Immunitet gwarantuje polskim parlamentarzystom artykuł 105 Konstytucji. Zgodnie z nim "Postępowanie karne wszczęte wobec osoby przed dniem wyboru jej na posła ulega na żšdanie Sejmu zawieszeniu do czasu wygaœnięcia mandatu. W takim przypadku ulega również zawieszeniu na ten czas bieg przedawnienia w postępowaniu karnym". Artykuł 105 głosi też, że "Poseł nie może być zatrzymany lub aresztowany bez zgody Sejmu, z wyjštkiem ujęcia go na goršcym uczynku przestępstwa i jeżeli jego zatrzymanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego toku postępowania. O zatrzymaniu niezwłocznie powiadamia się Marszałka Sejmu, który może nakazać natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego".

Celem immunitetu parlamentarnego w systemach demokratycznych jest uniemożliwienie władzy wykonawczej wywierania - za pomocš organów œcigania - presji na przedstawicielach władzy ustawodawczej lub wręcz uniemożliwianie im wykonywania ich funkcji np. poprzez aresztowanie.