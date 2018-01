Kukiz: Rozmawiałem z Ziobrą o sędziach pokoju

Lider Kukiz'15 Paweł Kukiz napisał na Facebooku, że w pištek rozmawiał z ministrem sprawiedliwoœci Zbigniewem Ziobrš o sędziach pokoju.

"Rozmawialiœmy o reformie sšdownictwa i KRS oraz kluczowej dla Kukiz'15 zmianie przy reformie wymiaru sprawiedliwoœci - sędziach pokoju" - poinformował Kukiz.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Lider Kukiz'15 dodał, że rozmowy przebiegały "w miłej atmosferze wzajemnego zrozumienia". "I to jest dobra wiadomoœć" - dodał.

Kukiz, jeszcze przed przyjęciem ustaw o Sšdzie Najwyższym i KRS, w kontekœcie reformy sšdownictwa w Polsce mówił o potrzebie wprowadzenia w Polsce instytucji sędziego pokoju.

"Sędziami pokoju mieliby zostawać prawnicy majšcy przynajmniej pięcioletniš praktykę prawniczš. Tacy sędziowie zajmowaliby się drobnymi sprawami z zakresu prawa karnego i cywilnego" - pisał pod koniec listopada. Dodawał, że dzięki temu czas oczekiwania na wyrok sšdu skróciłby się. Kukiz proponował też, aby KRS miało wœród sędziów pokoju wskazywać sędziów do sšdów wyższych instancji "co wprowadzałoby - jak pisze Kukiz - czynnik obywatelski do systemu sšdownictwa".

Instytucja sędziego pokoju istniała w II RP - kandydat na takiego sędziego musiał mieć skończone 30 lat, posługiwać się językiem polskim, mieć wykształcenie przynajmniej œrednie, cieszyć się pełniš praw obywatelskich i nieskazitelnš opiniš. Sędziów pokoju wybierali mieszkańcy danego okręgu sšdowego na pięcioletnie kadencje.

Sędziowie pokoju orzekajš dziœ m.in. w USA, Wielkiej Brytanii, Belgii i w niektórych kantonach Szwajcarii.