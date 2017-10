Marek Jakubiak: Andrzej Duda może mieć nasze poparcie

- Jeżeli PiS nie poprze w wyborach prezydenckich Andrzeja Dudy, wtedy zrobi to Kukiz'15 - zapowiedział w programie #RZECZoPOLITYCE Marek Jakubiak, poseł Kukiz'15.

Marek Jakubiak wypowiedział się o rządach PiS oraz o kondycji ministerstw: obrony narodowej i sprawiedliwości. - Zjawisko "niewytartej miotły" już minęło, wyraźnie widać że procesy legislacji odbywają się wolniej, podobnie jest ze zmianą prawa. Według mnie ta reforma powinna być powolna i przemyślana. Widać, że Kaczyński ma duże zaufanie do ministra sprawiedliwości. Ziobro planuje poprawić coś, co źle funkcjonuje w państwie. Według nas minister nie powinien mieć w rękach całego wymiaru sprawiedliwości, sygnalizowaliśmy ten problem prezydentowi Andrzejowi Dudzie – zaznaczył.

Jakubiak ocenił również szefa MON. - Przełożonym ministra Macierewicza jest prezydent. Wydaje mi się, że minister żyje w przekonaniu, że "wie wszystko najlepiej". Ja bym proponował żeby przyjrzał się szerzej swoim współpracownikom. Powinien zachowywać dystans do tak zwanej tolerancji i nie kategoryzować wszystkiego. Antoni Macierewicz marzył by być dowódcą MON. Uważam, że musi trochę wyhamować w narracji wodzowskiej, może powinien zostawić to stanowisko. Rozmówca wypowiedział się również na temat aneksu WSI. - Sądzę, że aneks do raportu WSI musi zostać upubliczniony. Pokażmy wszystkich, którzy byli w strukturach WSI. Nie było i nie będzie naszej zgody na nieupublicznienie tego ważnego dokumentu – podkreślił.

Prowadzący program Jacek Niznikiewicz zapytał rozmówcę o artykuł portalu gazeta.pl, atakujący Patryka Jakiego. Jakubiak skrytykował go. - Widać wyraźnie, że dziennikarz, który napisał artykuł nie ma pojęcia o czym pisze. Bloki były częścią naszego życia. Minister Patryk Jaki wypełnia swoje obowiązki w sposób rzetelny i z wielką pasją – dodał.

Jakubiak wypowiedział się również na temat słabej kondycji partii opozycyjnej. - Nie sądzę żeby powstały wspólne listy Kukiz'15 z Platformą Obywatelską, partia nie chce przyznać się do wielu błędów. Platforma nie wróci do władzy w tej formie. To byłoby szaleństwo, żeby znów zaufać PO. Wszyscy ci, którzy dają jej szansę, łudzą się - stwierdził.

Na koniec zapytany przez Jacka Nizinkiewicza o plany PiS wprowadzające zakaz handlu w niedzielę, stwierdził że nic złego się nie stanie. - Ja wychowałem się w czasach, kiedy niedziela była dla podwórka. To nie wpłynie negatywnie na handel w Polsce, przemysł nie padnie jeżeli zamkniemy sklepy w ostatni dzień tygodnia. Uważam, że zamiana powinna obejmować wszystkie niedziele, nie tylko dwie – podkreślił.