Cisza w studiu TVP. Poseł Kukiz'15 odmówił modlitwę

Poseł Kukiz 15’ Paweł Grabowski w studiu TVP Opole odmówił modlitwę w intencji pozostałych gości programu i poszanowania religii w Polsce.

Tematem programu wyemitowanego na antenie TVP Opole była niedawna akcja "Różaniec do granic".

Głos w tej sprawie zabrał poseł Kukiz'15 Paweł Grabowski. Jego zdaniem uczestnicy tego wydarzenia spotkali się z falą krytyki.

- Ja prawdę mówiąc nie wiem co powiedzieć, więc w związku z tym, że mamy taką przyjętą regułę, że każdy tutaj ma swój czas do wypowiedzi to chciałbym, żeby Państwo uszanowali to, że po prostu odmówię w ciszy jedną modlitwę za tę tolerancję religijną w Polsce (…) i za tych wszystkich, którzy mają problem z tym, że ktoś może być wierzący. – powiedział polityk.

Gdy głos zabrał prowadzący program dziennikarz, Grabowski poprosił go o zachowanie ciszy. W studiu przez kilkanaście sekund żadne z uczestników rozmowy nie zabrał głosu.