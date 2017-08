Jak przekonać szefa do awansu?

Schetyna o zamachu: najtrudniejsze do zaakceptowania, że giną niewinni ludzie

Co najmniej 13 osób zginęło, a ponad 50 zostało rannych w zamachu z użyciem furgonetki na popularnej wśród turystów ulicy La Rambla w Barcelonie - podały katalońskie władze. Do przeprowadzenia ataku przyznało się Państwo Islamskie (IS).

Zamach skomentował na Facebooku poseł Kukiz'15 Adam Andruszkiewicz. "Islamistyczna dzicz znów morduje Europejczyków w ich własnych miastach...Merkel, Macron, Juncker - przez waszą cyniczną politykę, dziś znów leje się krew. Ta krew, jest również na waszych rękach!!!" - czytamy na profilu polityka.

"Żadne wasze gróźby i szantaże nie zmuszą nas do przyjmowania islamskich imigrantów. NIGDY jako poseł na Sejm Rzeczypospolitej NIE zgodzę się na wasze żądania. Polska pozostanie bezpiecznym państwem i koniec" - czytamy dalej.

"Również PO czy Nowoczesna nie będą nam sprowadzać tutaj morderców. Prędzej my zrobimy porządek z wami, niż zgodzimy się na wasze idiotyczne pomysły. Zapamiętajcie to sobie raz, na zawsze!!!" - kończy Andruszkiewicz.