Paweł Kukiz przyniósł do studia legitymację KGB

Paweł Kukiz mówił w TVN24 o obecności obcej agentury w Polsce. - Umożliwia to ordynacja wyborcza, umożliwia to ustrój państwa, który powoduje podział - skomentował.

- Nie mam wątpliwości co do tego, że obecna ordynacja wyborcza, obecny system ustrojowy Polski daje możliwość głębokiej inwigilacji i wpływu na działanie w Polsce różnym ościennym państwom. Takimi ościennymi państwami są przede wszystkim Niemcy i Rosja - dodał.

Lider Kukiz'15 odniósł się również do sugestii Antoniego Macierewicza. Szef MON uważa, że w klubie Kukiza działa obca agentura. - Przyniosłem tutaj dowód. To jest moja legitymacja KGB. Panie ministrze, oddaję się do dyspozycji - powiedział Kukiz i pokazał plakietkę z napisem KGB.

- To są dla mnie rzeczy, które świadczą o bardzo gorącym temperamencie ministra Macierewicza, bardzo zbliżonym do temperamentu posła Stefana Niesiołowskiego. Zresztą mają wspólną historię, wspólne korzenie – ZCHN. Na stanowisku ministra obrony narodowej nie powinien się znajdować człowiek o takim kolorycie i temperamencie. Również ja bym się nadawał - powiedział lider Kukiz'15.