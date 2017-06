Stanisław Tyszka: Małgorzata Sadurska w PZU? To przypomina Misiewicza

Stanisław Tyszka

Foto: Fotorzepa/ Jerzy Dudek

- Pani, która jest odpowiedzialna za to, z całym szacunkiem do pana prezydenta, że jest on przedstawiany jako postać o imieniu Adrian w "Uchu prezesa", z której się bardzo wiele osób śmieje, a to pani Sadurska była szefem jego kancelarii, ma dostać 90 tysięcy złotych miesięcznie - to przypomina sytuację Misiewicza - powiedział Stanisław Tyszka, wicemarszałek Sejmu z Kukiz'15, komentując doniesienia o możliwej nominacji Małgorzaty Sadurskiej na wiceprezes PZU.