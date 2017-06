Liroy wyrzucony z klubu Kukiza

"Piotr Liroy-Marzec w swojej działalności poselskiej otoczył się ludźmi, dla których, ze względu na nasze standardy, nie może być miejsca w ruchu Kukiz’15" - głosi oświadczenie. Pismo podpisane przez posłów: Agnieszkę Ścigaj, Grzegorza Długiego, Marka Jakubiaka i Jarosława Porwicha przywołuje doniesienia medialne o "uwikłaniu najbliższego otoczenia Piotra Liroya-Marca w procesy tak zwanej dzikiej reprywatyzacji w Warszawie".

"Wielokrotnie prosiliśmy Piotra Liroya-Marca, żeby zakończył współpracę z osobami, których przeszłość w żadnym wypadku nie odpowiada standardom Kukiz'15. Niestety bez skutku. Dlatego straciliśmy do Piotra zaufanie i uważamy, że nie jest on obecnie w stanie godnie reprezentować wyborców Kukiz'15" - napisano w oświadczeniu.

Autorzy pisma informują również, że wystąpią do komisji weryfikacyjnej o "zbadanie procesów zmian własnościowych oraz eksmisji lokatorów nieruchomości położonych, między innymi, przy ulicach Puławskiej 10 i Trawiastej 22". Przypominają, że "Kukiz'15 powstał po to, by walczyć z tzw. czyścicielami kamienic, a nie z nimi współpracować".

Posłowie zapewniają, że Liroy-Marzec może wrócić do klubu Kukiz'15, o ile zaprzestanie współpracy z doradcami i "uczciwą pracą udowodni, że zasługuje na zaufanie wyborców".

Wcześniej poseł angażował się w kwestię nieprawidłowości przy reprywatyzacji. W zeszłym roku twierdził, że w stolicy działała "warszawska ośmiornica reprywatyzacyjna" - grupa polityków, urzędników, prawników - która czerpała zyski prowadząc działania sprzeczne z prawem. Jego zdaniem Hanna Gronkiewicz-Waltz była"w samym środku tych powiązań".