Stanisław Tyszka: Mnisterstwo obrony narodowej przyzwyczaiło do braku profesjonalizmu

Foto: Fotorzepa/ Jerzy Dudek

- Ministerstwo Obrony Narodowej trochę nas przyzwyczaiło do braku profesjonalizmu w komunikowaniu się ze światem zewnętrznym - powiedział Stanisław Tyszka w Polsat News, komentując słowa Wacława Berczyńskiego, który w wywiadzie dla "Dziennika" mówił, że "to on wykończył caracale". Wicemarszałek zwrócił uwagę, że decyzja o rezygnacji z caracali przede wszystkim wpłynęła na pogorszenie relacji z Francją.