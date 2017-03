Paweł Kukiz: Donald Tusk może zrobić PiS kuku

Początkiem rozmowy z muzykiem była smutna informacja, że zmarł Wojciech Młynarski. - Od dziecka byłem w piosenkach Młynarskiego. Najbardziej mi utkwił cytat: róbmy swoje – powiedział Kukiz.

Nawiązując do tych słów, prowadzący zapytał czy Kukiz’15 robi swoje, bo ostatnio odeszły dwie kolejne posłanki, które założyły koło w Sejmie: Republikanie. - Od początku mówiłem, że nie zależy mi na liczbie członków – komentował Kukiz. Argumentował, że nie ma znaczenia ilu ma posłów, bo „przy tym rozdaniu” PiS ma większość, więc i tak może wszystko sam przegłosować.

Kukiz powiedział, że trwa ostatni etap prac na projektem ustawy o jednomandatowych okręgach wyborczych, sztandarowym postulacie Kukiz’15. - Projekt ustawy jest gotowy, tylko wymaga kilku poprawek. Już nawet Polska jest w nim podzielona na 460 okręgów – pochwalił się muzyk.

Lider Kukiz’15 został zapytany o to, jak zagłosuje nad wnioskiem o wotum zaufania dla rządu. - Nie chcę głosować za rządem, zresztą nie mogę, bo już na początku nie daliśmy wotum zaufania dla rządu – mówił Kukiz. Dodał, że sam wniosek to tylko wzmacnianie PO. - Albo nie będę w ogóle głosował, albo nacisnę żółty guzik i wstrzymam się od głosu. Jeśli PiS będzie skłonny np. zlikwidować gabinety polityczne, albo zmienić VAT na ubranka dziecięce, to wtedy mógłbym się wstrzymać od głosu – dodał.

Kukiz mówił, że możliwe jest podniesienie progu wyborczego do 10 proc. - Być może jest to w porozumieniu z PO, aby dążyć do dualizmu partyjnego – komentował gość programu.

Muzyk powiedział, że jego ruch przestał zbierać podpisy pod wnioskiem, który miałby doprowadzić do ogólnokrajowego referendum w sprawie nieprzyjmowania uchodźców, ze względu na zimę. - Zebraliśmy ponad 300 tys. podpisów. Na szczęście nie ma terminowych obwarowań. Będziemy zbierać podpisy, jak będzie ciepło – mówił Kukiz.

Kukiz mówił też o liderze Ruchu Narodowego, który wszedł do Sejmu z list Kukiz’15, ale od wielu miesięcy jest już posłem niezrzeszonym. - Wszedł ze specyficznych list, na których były indywidualności – mówił gość. - Nie jest to człowiek, który potrafi pracować w grupie, więc działa solo.

Lider Kukiz’15 zadeklarował, że jego ruch utworzy listy do wyborów samorządowych, ale tylko w wybranych miejscach. Dodał, że nie chce umieszczać przypadkowych osób na listach wyborczych, aby tylko zapełnić listy. - Wystartujemy w wyborach samorządowych, tam gdzie będzie realna szansa, aby coś zrobić – mówił.

Kolejnym wątkiem rozmowy był wpis posła Kukiz’15 Sylwestra Chruszcza, który pochwalił wrzucenie świecy dymnej do pomieszczenia, w którym miało odbyć się spotkanie z Adamem Michnikiem. – Nie chcę bronić posła, być może miało to wymiar symboliczny – odparł Kukiz. - Brata Michnika sprowadziłbym do Polski ze Szwecji i ukarał za zbrodnie. Adam Michnik, gdyby był prawym człowiekiem, to by mi w tym pomógł – dodał.

Czy Donald Tusk byłby lepszym prezydentem niż Andrzej Duda? Kukiz powiedział, że nie potrafi obiektywnie ocenić, ze względu na swoje zaszłości z Tuskiem. - Subiektywnie: nie – odpowiedział na pytanie Kukiz.

Muzyk oceniał też sytuację wokół armii, którą nadzoruje minister Antoni Macierewicz. - Był taki okres, że miałem nadzieję, że zajmie się polską armią, ale poszło to w innym kierunku – komentował Kukiz. Źle ocenia też postawę Polski w Unii Europejskiej. - Raczej widzę w czarnych barwach przyszłość. Ta Grupa Wyszehradzka to fikcja, skoro nie udało się przekonać partnerów – dodał.

Na koniec Kukiz odniósł się do ewentualnego powrotu Tuska do polskiej polityki. - Proszę zauważyć, że on kończy kadencję na trzy miesiące przed wyborami. Wystarczy, że dogada się z liderami politycznymi w Europie, żeby zrobili PiS kuku i wtedy będzie mógł wrócić na białym koniu – ocenił lider Kukiz’15.