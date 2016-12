Paweł Kukiz o ustawie dezubekizacyjnej i byłych członkach PZPR

Lider Kukiz'15 nawiązuje do procedowanej właśnie w Sejmie ustawy, która ma obniżyć świadczenia ok. 32 tysiącom były funkcjonariuszy SB, a także osób powiązanych ze Służbą Bezpieczeństwa do momentu jej rozwiązania.

"Jakie zadania miała Służba Bezpieczeństwa? Ano przede wszystkim ochronę ustroju socjalistycznego i tych, którzy komunę współtworzyli czyli w pierwszym rzędzie członków Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, ZSL i Stronnictwa Demokratycznego" - przypomina lider Kukiz'15.

W tym kontekście zadaje pytanie: "Od kogo powinno się zacząć? Od tych którzy ochraniali czy od tych którzy byli chronieni?".

W myśl projektu, od 1 października 2017 r., maksymalna emerytura dla osób, których dotyczy ustawa nie będzie mogła być wyższa niż średnia emerytura lub renta z tytułu niezdolności do pracy. Jak wskazano w Ocenie Skutków Regulacji, według danych z czerwca 2016 r. wysokość przeciętnej emerytury wypłacanej przez ZUS wynosiła ok. 2 tys. zł, a wysokość przeciętnej renty z tytułu niezdolności do pracy wypłacanej przez ZUS wynosiła ok. 1 tys. 543 zł.

Zgodnie z propozycją, w przypadku renty rodzinnej po funkcjonariuszu, wysokość świadczenia nie będzie mogła przekraczać wysokości średniej renty rodzinnej z Funduszu Ubezpieczeń Społecznej, wypłacanej przez ZUS w czasie tworzenia projektowanej ustawy (według wstępnych danych, w czerwcu 2016 r. wysokość przeciętnej renty rodzinnej wypłacanej przez ZUS wynosiła ok. 1 tys. 725 zł).

Projekt zakłada obniżenie procentowego wymiaru emerytury z 0,7 proc. do 0,5 proc. podstawy wymiaru za każdy rok służby w organach bezpieczeństwa państwa oraz obniżenie współczynnika procentowego podstawy wymiaru renty inwalidzkiej o 2 proc. za każdy rok takiej służby. Dodatkowo nie będzie już możliwości podwyższenia emerytury - o 15 proc. podstawy wymiaru - za inwalidztwo związane ze służbą dla osób pełniących służbę wyłącznie w organach bezpieczeństwa państwa.

Według szacunków MSWiA, obniżonych zostanie ponad 18 tys. emerytur policyjnych, ponad 4 tys. policyjnych rent inwalidzkich i ponad 9 tys. rent rodzinnych. Z projektu wynika też, że rocznie budżet państwa będzie wydawał o ok. 546 mln zł mniej na świadczenia emerytalne i rentowe z systemu zaopatrzenia emerytalnego służb mundurowych.