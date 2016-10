Paweł Kukiz: "Trzeba było zdawać sobie sprawę, komu się dawało to ciało". Teraz przeprasza

Paweł Kukiz w Radiu RMF FM skomentował projekt liberalizujący ustawę aborcyjną. - Koniec, kropka. Nie mogę zgodzić się ze względów etycznych na projekt, który mówi: róbta, co chceta ze swoim dzieckiem, bo to moje ciało. Trzeba było zdawać sobie sprawę, komu się dawało to ciało i kiedy się dawało, i jak się dawało, to ciało - mówił Lider Kukiz'15. Słowa polityka zostały odebrane z oburzeniem.

Wieczorem Kukiz przeprosił w programie "Tak czy nie". - Za kobiety jestem w stanie walczyć do ostatniej kropli krwi. Mam trzy kobiety w domu. Przepraszam te, które uraziłem - powiedział.

- Mówiłem, że trzeba być ostrożnym komu oddawało się to ciało. Podobnie można oskarżyć także Korę, która śpiewała "oddałam ci serce, oddałam ci ciało. Co innego jakby Kora zaśpiewała "dałam Ci", to byłoby wtedy wulgarne. Natomiast tu jest wszystko skonkretyzowane - dodał.

Kukiz doprecyzował, że jego wypowiedź nie była skierowana do wszystkich uczestniczek Czarnego Protestu, tylko do tych kobiet, które uważają, że można abortować dzieci czy płody do trzeciego miesiąca życia.