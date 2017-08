Sondaż: Lepiej oceniają dostęp do świadczeń medycznych

Choć nadal większość Polaków uważa, że nasza służba zdrowia nie nadąża za strukturą problemów zdrowotnych społeczeństwa, to jednak rośnie liczba tych, którzy widzą, że jest jednak lepiej – wynika z sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej".

Ankieterzy zapytali Polaków m.in. o to, czy w ciągu ostatnich siedmiu lat dostrzegli zmiany w polskiej służbie zdrowia. Pozytywy widzi tu niemal 40 proc. badanych, czyli dwa razy tyle, co trzy lata temu. Spadła liczba tych, którzy nie dostrzegają takich zmian. Na takim stanowisku stoi niemal 52 proc. badanych, podczas gdy w 2014 roku uważało tak niemal 75 proc. respondentów.

Częściej dobre zmiany w opiece zdrowotnej dostrzegają mężczyźni. Aż 43 proc. z nich wystawia służbie zdrowia pozytywną opinię. Kobiet dostrzegających dobre zmiany jest 37 proc. Negatywną notę postawiło 58 proc. pań i 44 proc. panów.

Polacy lepiej oceniają dostęp do świadczeń medycznych. Zdaniem niemal co czwartego badanego jest on powszechny i jednakowy dla wszystkich – to aż o 8 procent więcej niż w 2014 roku.

W porównaniu z badaniem sprzed trzech lat spadł odsetek tych, którzy mają negatywne zdanie na ten temat. W 2014 roku niemal 90 proc. badanych twierdziło, że dostęp do służby zdrowia jest nierówny, a dziś – 64,4 proc. Dostępność do służby zdrowia lepiej oceniają mężczyźni. Pozytywne oceny wystawia co trzeci z nich i tylko 16 proc. pań.

Poza tym coraz więcej respondentów uważa, że służba nadąża za zmieniającą się strukturą problemów zdrowotnych społeczeństwa.

Taką odpowiedź dał teraz niemal co piąty badany, podczas gdy w 2014 – jedynie 8,5 proc. Spadła też liczba tych, którzy uważają, że te zmiany jednak pozostają w tyle. Dziś, że tak jest, deklaruje prawie 76 proc. badanych, podczas gdy trzy lata temu takiego zdania było aż 90 proc. ankietowanych.

– Nasza służba stara się nadążać za zmianami społecznymi, zwłaszcza tymi, które następują w demografii. Nie można zaprzeczyć, że wprowadzane są nowoczesne terapie lecznicze – wylicza Bolesław Piecha, były minister zdrowia w rządzie PiS, a dziś europoseł. Dodaje, że już wyprowadzono wiele drobnych zabiegów do ambulatoriów, ale nadal nie wyrzucono leczenia długoterminowego ze szpitali. – Dynamika zmian się zwiększyła, ale nadal jest niedostateczna – mówi eurodeputowany.

Zdaniem posła Bartosza Arłukowicza, ministra zdrowia w rządzie PO–PSL, wzrost pozytywnych ocen służby zdrowia wynika z tego, że poprawiła się jakość sprzętu, infrastruktura szpitali, co z pewnością pacjenci odczuli. – Po wprowadzeniu pakietu onkologicznego przyspieszyła też diagnostyka – dodaje Arłukowicz.