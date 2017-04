Kiedy w urzędach zapłacimy kartą?

Kiedy mam prawo do pierwszego urlopu?

W pierwszym miesiącu działania tego systemu Urząd Miasta Gdańska odnotował 217 transakcji oraz 1582 odsłony portalu oplaty.gdansk.pl. – Jesteśmy tymi liczbami bardzo pozytywnie zaskoczeni – mówi Tomasz Filipowicz z gdańskiego urzędu. – Nie informowaliśmy jeszcze mieszkańców, że coś takiego istnieje, nie prowadziliśmy też żadnej kampanii.

Jak działa system? Mieszkaniec, który chce zapłacić np. za dowód rejestracyjny, wchodzi na stronę internetową urzędu, gdzie znajduje informacje o dokumentach, które będą mu potrzebne. Jeśli chce, klika w przycisk „zapłać" i po podaniu swoich danych jest przenoszony na stronę swojego banku lub jest proszony o podanie danych swojej karty płatniczej. Informacja o tym, że opłata jest uiszczona, trafia do urzędu niemal natychmiast. Prowizja od transakcji wynosi złotówkę, dla samorządu to rozwiązanie jest bezkosztowe. Mieszkańcy mogą w ten sposób zapłacić np. za ślub poza USC (1000 zł) czy za indywidualną tablicę rejestracyjną (500 zł na motocykl, 1100,50 zł na samochód). – Chcemy teraz rozszerzyć system o pobieranie podatków – mówi Tomasz Filipowicz. – Gdy wdrożymy system, mieszkańcy będą mogli sprawdzić, kiedy mija termin płacenia podatków, ile dokładnie mają do zapłacenia i oczywiście szybko je uiścić.

Sprawy techniczne zajmują kilkanaście dni. – U nas w Gdańsku od momentu podjęcia decyzji o wprowadzeniu systemu do uruchomienia go minęły dwa miesiące – mówi Tomasz Filipowicz. W ślady Gdańska i Sopotu chcą ruszyć inne miasta. – Dostajemy po kilkanaście zapytań tygodniowo – mówi Krzysztof Ambroziak z firmy Blue Media, która zajmuje się obsługą płatności internetowych. – Głównie kierują je do nas duże miasta i starostwa powiatowe.

Jednym z tych miast jest Warszawa. Postulują to zarówno miejscy, jak i dzielnicowi radni. Interpelację w tej sprawie złożył kilka dni temu Dariusz Lasocki z Pragi-Południe. – Przed urzędowymi kasami są ciągle kolejki, takie rozwiązanie pomogłoby je zmniejszyć – tłumaczy radny. – W ten sposób można zapłacić w każdym sklepie internetowym, więc dlaczego nie można by było wprowadzić takiego ułatwienia w urzędzie? – pyta. Warszawski urząd miasta prowadzi obecnie prace nad testowym uruchomieniem tzw. samoobsługowych terminali płatniczych (STP), które umożliwią samodzielne dokonanie płatności za pomocą karty. – Takie jak w McDonaldzie? – dopytujemy w urzędzie. – Będą działać podobnie, choć oczywiście na tablicach znajdą się inne produkty – słyszymy w odpowiedzi. ©?