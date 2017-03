Senat zawiesił prace nad flagą Rzeczypospolitej

Kiedy mam prawo do pierwszego urlopu?

Obecnie nad Pałacem Prezydenckim powiewa biało-czerwona flaga. Jej miejsce na maszcie zajęłaby chorągiew Rzeczypospolitej, czyli orzeł biały na czerwonym tle w obramowaniu wężyka generalskiego. Chorągiew byłaby wywieszana w każdym miejscu, w którym przebywa prezydent, i stałaby się elementem dekoracji jego samochodu. Tak przewiduje nowelizacja ustawy o symbolach narodowych, która powstaje w Senacie.

W połowie marca pisaliśmy w „Rzeczpospolitej", że projekt jest już niemal gotowy. W poniedziałek senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji nieoczekiwanie zawiesiła nad nim jednak prace do końca wakacji.

Wątpliwości kancelarii

Dlaczego? Wniosek zgłosił przewodniczący komisji prof. Michał Seweryński z PiS. Nie ukrywał, że głównym powodem jest przesłana do Senatu opinia Kancelarii Prezydenta, która proponuje zawieszenie prac. Urzędnicy kancelarii napisali, że przywrócenie chorągwi Rzeczypospolitej jest zasadne, jednak zamiast fragmentarycznie zmieniać ustawę o godle, barwach i hymnie RP, trzeba opracować kompleksową nowelizację.

Czy oznacza to, że Andrzej Duda dystansuje się od pomysłu ustanowienia flagi przysługującej głowie państwa? Na to pytanie dyrektor biura prasowego Kancelarii Prezydenta Marek Magierowski nie odpowiada wprost. – Nigdy nie rozmawiałem na ten temat z prezydentem i nie znam jego opinii – powiedział „Rzeczpospolitej", po czym poprosił o przysłanie pytań mailem.

– Nie mam podstaw, by sądzić, że Kancelaria Prezydenta jest przeciw takiemu rozwiązaniu – uważa jednak senator PO Aleksander Pociej, który uczestniczył w posiedzeniu komisji.

Rząd też chce zmian

Zwraca uwagę na informację przekazaną przez prof. Seweryńskiego, który powiedział, że przedstawiciele Kancelarii Prezydenta, resortów spraw zagranicznych i kultury spotkali się już, by rozmawiać o głębokiej nowelizacji ustawy o symbolach narodowych.

O tym, że rząd pracuje nad takim projektem, pisaliśmy w ubiegłym tygodniu w „Rzeczpospolitej". Zmiany mają dotknąć głównie załączników, które przedstawiają wizerunki polskiej flagi i herbu.

Chodzi o to, że obecnie nie jest pewne, w jakim odcieniu są biel i czerwień, bo zapisane w ustawie tzw. współrzędne trójchromatyczne barw są trudne do odwzorowania. Z kolei herb ma zostać narysowany w łatwej w zastosowaniu w internecie grafice wektorowej. Być może nad koroną pojawi się krzyż, który był w godle do 1927 roku.

Nieoficjalnie wiadomo, że elementem nowelizacji niemal na pewno ma być też przywrócenie prezydenckiej chorągwi.

Pociej twierdzi, że zawieszenie prac w Senacie nie jest wybiegiem i jeśli do końca wakacji rząd nie przedstawi swojej propozycji, izba wróci do projektu. – Mam wrażenie, że część PiS chciałaby ustanowienia chorągwi – dodaje.

Królewski symbol

– Zawieszenie prac do zła decyzja – uważa jednak Leszek Rodziewicz z Rodowego Stowarzyszenia Rodziewiczów, autor petycji, dzięki której Senat rozpoczął prace nad ustanowieniem chorągwi.

– Uzgodnienia z rządem i Kancelarią Prezydenta niczego nie gwarantują. Szkoda, że prace w Senacie zostały przerwane niemal na finiszu, gdy jest już gotowy projekt ustawy – mówi.

Rodziewicz zwraca uwagę, że własne flagi mają też prezydenci innych państw, a po odzyskaniu przez Polskę niepodległości ówczesne elity potrzebowały na przywrócenie chorągwi Rzeczypospolitej jedynie pięciu miesięcy i dziesięciu dni.

Tym symbolem posługiwali się ówcześni prezydenci, a później głowy państwa na uchodźstwie. Wcześniej symbol przysługiwał polskim monarchom. Jego rodowód sięga XIII w., gdy chorągiew pojawiła się na pieczęci księcia Przemysła II.

