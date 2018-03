Grzegorz Brona zostanie szefem Polskiej Agencji Kosmicznej?

Prezesem Polskiej Agencji Kosmicznej zostanie dr Grzegorz Brona. Jeœli procesowi naboru nie zaszkodzi kłótnia w rzšdzie.

Creotech Instruments to polska firma technologiczna, która zasłynęła, ogłaszajšc plany stworzenia platformy do seryjnej budowy satelitów. Jej prezesem jest fizyk dr Grzegorz Brona. I to on ma największe szanse na posadę prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej (PAK).

Jak ustaliła „Rzeczpospolita", 21 lutego jego kandydaturę pozytywnie zaopiniowała rada PAK, złożona z przedstawicieli rzšdu, nauki i biznesu. To duży krok w kierunku uporzšdkowania sytuacji w agencji, która powstała za rzšdów PO i nie ma prezesa od paŸdziernika 2016 roku, gdy z tej funkcji ówczesna prezes Beata Szydło odwołała prof. Marka Banaszkiewicza. Jednak przebieg posiedzenia rady pokazuje też, jak wielki spór o kierowanie agencjš toczy się w rzšdzie.

Szefem rady PAK był dotšd wiceminister obrony Bartosz Kownacki. Jednak kiedy z Antonim Macierewiczem odszedł z rzšdu, wycofał się z zasiadania w radzie. Posiedzenie prowadziła więc wiceszefowa rady, minister przedsiębiorczoœci i technologii Jadwiga Emilewicz. Zanim rada pozytywnie zaopiniowała Bronę, wybrała Emilewicz na swojš przewodniczšcš.

Problem w tym, że wštpliwoœci odnoœnie do tych decyzji majš urzędnicy PAK. Z informacji „Rzeczpospolitej" wynika, że napisali notatkę dla kancelarii premiera i MON, w której dowodzš, że Emilewicz nie mogła prowadzić posiedzenia. Powód? Do rady została powołana jako wiceminister rozwoju, a teraz jest ministrem przedsiębiorczoœci, więc powołanie miało wygasnšć.

Urzędnicy zarzucajš też Emilewicz manipulację w sprawie wniosku formalnego, który pojawił się na posiedzeniu i dotyczył wykreœlenia z porzšdku obrad punktu o wyborze przewodniczšcego rady. Nad wnioskiem przeprowadzono głosowanie i zyskał większoœć. Emilewicz go nie uznała, twierdzšc, że wymagana nie jest większoœć zwykła, lecz bezwzględna.

W odpowiedzi na pytania „Rzeczpospolitej" resort przedsiębiorczoœci twierdzi, że wszystko odbyło się zgodnie z prawem. Uzasadnia, że Emilewicz mimo roszad w rzšdzie wcišż jest przedstawicielem ministerstwa właœciwego ds. gospodarki, więc może zasiadać w radzie. Ministerstwo dodaje, że Emilewicz zwołała obrady „w porozumieniu z drugim wiceprzewodniczšcym, po uzyskaniu pozytywnego stanowiska z KPRM", a wnioski formalne „nie uzyskały większoœci głosów członków rady".

– To kolejna odsłona wojny Emilewicz z MON – mówiš Ÿródła „Rzeczpospolitej". Ich zdaniem MON jest zainteresowane zachowaniem wpływu na agencję, którš aktualnie kieruje wiceprezes ds. obronnych płk Piotr Suszyński. Z kolei Emilewicz chce uchwalenia ustawy, podporzšdkowujšcej agencję jej ministerstwu.

W ramach tego sporu urzędnicy zwišzani z MON jeszcze przed posiedzeniem rady zaczęli forsować plan alternatywny: mianowanie Bartosza Kownackiego na p.o. prezesa agencji. O tym scenariuszu napisał 22 lutego „Fakt". Jednak z naszych informacji wynika, że plan ma zasadniczš wadę: powstawał bez zgody, a nawet wiedzy Kownackiego.

– Zaopiniowanie Grzegorza Brony to ważny krok do wyboru prezesa – mówi jeden z pracowników agencji. – Jednak i tak ostateczny głos i tak należy do premiera. A on chyba ma pilniejsze sprawy na głowie.