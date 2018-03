Prokuratura nie odpuszcza byłemu prezesowi stadniny

Janów Podlaski ma słabe wyniki finansowe i może stracić słynnš aukcję. Mimo to œledczy wcišż przyglšdajš się sytuacji sprzed lat.

W lutym 2016 r. Agencja Nieruchomoœci Rolnych odwołała szefów stadnin: w Janowie Podlaskim Marka Trelę i w Michałowie Jerzego Białoboka. Powód? Rzekome nieprawidłowoœci w stadninach. Miało je potwierdzić œledztwo. Jednak zamiast zmierzać do finału, jest ono przedłużane.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Dotyczy rzekomych nieprawidłowoœć w Janowie Podlaskim w latach 2013–2016 i toczy się z zawiadomienia ANR. Po raz ostatni przedłużono je w lutym do 9 maja 2018 r. – Okres œledztwa przedłużono w celu uzupełnienia materiału dowodowego, m.in. poprzez przesłuchanie œwiadków – informuje rzecznik Prokuratury Regionalnej w Lublinie Waldemar Moncarzewski.

Dodaje, że zmienił się prokurator prowadzšcy œledztwo. Do 15 lutego nadzorował je Bartosz Kołszut, któremu wygasła delegacja, więc odesłano go szczebel niżej do rejonówki. Nowym referentem jest prokurator Agnieszka Adamowicz. Po co zmiana œledczego? – Wygaœnięcie delegacji prokuratora Bartosza Kołszuta zwišzane było z potrzebami kadrowymi Prokuratury Regionalnej w Lublinie – informuje Moncarzewski.

Marek Szewczyk, były naczelny „Konia Polskiego" i autor bloga Hipologika.pl, uważa, że œledztwo przedłuża się, by na siłę znaleŸć haka na byłego prezesa. – Umorzenie œledztwa byłoby totalnš klęskš dla ministra rolnictwa Krzysztofa Jurgiela, który przeprowadził zmiany w stadninach. O wiele korzystniejsze byłoby sporzšdzenie aktu oskarżenia, nawet takiego, który poniesie porażkę w sšdzie – mówi.

Szewczyk przypomina, że już raz w sierpniu 2017 r. prokuratura zapowiadała umorzenie œledztwa, a brak nieprawidłowoœci stwierdziła ekspertyza biegłych. Œledztwo jednak przedłużono o pół roku, a ostatniš decyzję podjęła w lutym Prokuratura Krajowa, podległa bezpoœrednio Zbigniewowi Ziobrze. Prokurator Moncarzewski twierdzi, że decyzja dlatego zapadła na wysokim szczeblu, bo o przedłużeniu œledztwa trwajšcego ponad rok może decydować tylko prokurator nadrzędny.

– To nękanie legendarnego prezesa stadniny Marka Treli – komentuje Michał Szczerba z PO, szef Parlamentarnego Zespołu ds. Wyœcigów Konnych i JeŸdziectwa. Jego zdaniem jest to o tyle kuriozalne, że dopiero po jego usunięciu zaczšł się kryzys w stadninach.

Zdaniem Szczerby œwiadczš o tym wyniki finansowe. Prognozowany zysk stadniny w Janowie za 2017 r. to 100 tys. zł, podczas gdy w 2015 r. wyniósł 3,2 mln zł. W Michałowie prognozowany zysk za 2017 r. to 900 tys., podczas gdy w 2015 r. było to 2,36 mln. Wyniki w dużej mierze zależš od sierpniowej aukcji Pride of Poland w Janowie Podlaskim. W 2015 r. sprzedano tam konie za 4 mln euro, podczas gdy w 2017 roku za jedynie 410 tys. euro. A w tym roku aukcję może czekać rewolucja. RMF FM podało, że towarzyszšce Pride of Poland pokazy koni arabskich mogš odbyć się nie w Janowie, ale na warszawskim Służewcu. Wojciech Adamczyk, rzecznik Krajowego Oœrodka Wsparcia Rolnictwa, który powstał z przekształcenia ANR, twierdzi, że „żadne wišżšce decyzje w tej sprawie jeszcze nie zapadły". – Jest branych pod uwagę kilka wariantów dotyczšcych organizacji tego wydarzenia – informuje „Rzeczpospolitš".

– Trwa przygotowanie gruntu pod przeniesienie do Warszawy nie tylko pokazu koni, ale też aukcji, by skończyło się porównywanie wyników sprzedaży z Pride of Poland sprzed lat – uważa Szewczyk.