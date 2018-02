Ornstein: Nie ma żydowskiego świata bez Polski

Polska jest najbezpieczniejszym miejscem do życia dla Żydów w Europie i mam nadzieję, że to się nie zmieni Jonathan Ornstein

Rozmowa z Jonathanem Ornsteinem, założycielem i dyrektorem Jewish Community Center of Krakow (Centrum Społecznoœci Żydowskiej w Krakowie)

Rzeczpospolita: Czy kryzys wywołany nowelizacjš ustawy o IPN zagrozi odrodzeniu wspólnoty żydowskiej w Polsce?

Jonathan Ornstein: Gdy w 2008 r. zostałem pierwszym dyrektorem Jewish Community Center (JCC) w Krakowie, było nas zaledwie dwustu. Dziœ JCC ma siedmiuset członków i jest jednš z największych wspólnot żydowskich w Polsce. To, że po Holokauœcie, po komunizmie żydowskie życie znów rozwija się w Polsce, jest prawdziwym cudem! Chcemy być miejscem spotkań Żydów religijnych i niereligijnych. Sš wœród nas ocaleli z Holokaustu, ich dzieci i wnuki. Wielu z naszych członków to młodzi ludzie, którzy właœnie odkryli, że majš żydowskie korzenie, i chcš się odnaleŸć w żydowskim œwiecie tu w Polsce, a nie wyjeżdżać za granicę. JCC istnieje także w Warszawie, planowane jest też w Gdańsku. Kilkadziesišt tysięcy Polaków wywodzi się z żydowskich rodzin. Oni będš badali swoje pochodzenie, odnajdywali swoje dziedzictwo, tylko jeœli poczujš się z tym bezpiecznie, komfortowo.

Nie jest to dziœ pewne?

Przechodzimy najbardziej wrażliwy etap w sto- sunkach polsko-żydowskich, od kiedy przyjechałem do Polski 17 lat temu. Sytuacja jest bardzo dynamiczna. Wielu członków naszej wspólnoty obawia się, że kraj idzie teraz w złym kierunku. Zastanawiajš się, czy nadal jako Żydzi będš dobrze przyjmowani w Polsce. A przecież wiele z tych osób zostało uratowanych przez Polaków, to „dzieci Holokaustu", które sš w takim samym stopniu przywišzane do polskiego, co do żydowskiego narodu.

Co trzeba zrobić, aby ich uspokoić?

Nowelizacja ustawy o IPN powinna zostać odwołana, a przynajmniej zmieniona. Władze na najwyższym szczeblu powinny także ogłosić zero tolerancji dla antysemickich komentarzy, jak te doradcy prezydenta Andrzeja Zybertowicza czy profesor Pawłowicz. We wtorek prezydent Andrzej Duda z pierwszš damš po raz pierwszy odwiedził JCC, był także w naszym nowym żydowskim przedszkolu Frajda. To pokazuje, że państwo angażuje się w nasze bezpieczeństwo, chce, abyœmy żyli jak wszyscy obywatele.

Czytajšc komentarze w internecie, można jednak odnieœć wrażenie prawdziwej eksplozji antysemityzmu...

Boże! Nie! Internet rzšdzi się swoimi prawami, ani w Polsce, ani nigdzie indziej na œwiecie nie odzwierciedla realnych odczuć społeczeństwa. Od kiedy tu mieszkam, zawsze uważałem, że Polska jest najbezpieczniejszym miejscem do życia dla Żydów w Europie i mam nadzieję, że to się nie zmieni. Chodzę dumnie po ulicach Krakowa, ludzie wiedzš, że jestem Żydem, i nigdy nie spotkały ani mnie, ani naszych krakowskich rabinów nieprzyjemnoœci.

Dlaczego Polsce powinno zależeć na dalszym odradzaniu życia żydowskiego w Polsce?

Nie ma prawdziwej Polski bez Żydów, tak jak nie ma żydowskiego œwiata bez Polski. Tu żyło 50 pokoleń Żydów, dziœ ponad połowa Żydów na œwiecie stšd właœnie pochodzi. Oni chcš zachować kontakt z krajem przodków, ale nie tylko jako miejscem, gdzie nastšpiła Zagłada, ale także miejscem, gdzie nadal rozwija się żydowska wspólnota. Ale to też może być wielki atut dla Polski. Bo przecież mówimy o ludziach, którzy współtworzyli Google'a, Atari czy Hollywood. Ich należy traktować jako częœć Polonii – rozmawiałem o tym niedawno z konsulem generalnym RP w Nowym Jorku. Żydzi powinni być dumni ze swoich polskich korzeni, a Polska powinna być dumna z sukcesu Żydów.

We wtorek opublikował pan komentarz w „New York Times” wzywajšcy Żydów, aby nie przestali przyjeżdżać do Polski. Jest takie zagrożenie?

Zwracajš się do nas Żydzi z całego œwiata, majš wštpliwoœci. Na razie jest zima, tej zmiany nie widać, bo ludzie planujš podróże do Polski z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem. Trzeba wykorzystać ten czas, aby ich uspokoić.

W Izraelu. Nastroje anty-polskie sš tam teraz bardzo silne?

Ustawa wywołuje w Izraelu bardzo wiele złych emocji. Ale mam nadzieję, że przywódcy obu krajów zrozumiejš, że trzeba to powstrzymać. Przez lata Izrael nie miała lepszego przyjaciela w Europie, niż Polska. Jakże duża częœć Izraela została zbudowana przez polskich Żydów! Nie jesteœmy sobie obcy, przeciwnie – mamy bardzo wiele wspólnego tak, jak bracia i siostry. Przez te tysišc lat przechodziliœmy przez lepsze i gorsze chwile, ostatnie lata były bardzo pozytywne i mam nadzieję, że tak będzie niech tak to trwa nadal.

—rozmawiał Jędrzej Bielecki