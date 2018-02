RZECZoPOLITYCE: Aleksander Smolar: Rząd PiS promotorem Izraela? Tak

- Izrael bardzo potrzebuje Polski, dlatego, że jest osamotniony w UE ze względu na problem palestyński - powiedział w programie #RZECZoPOLITYCE Aleksander Smolar, prezes fundacji Batorego.

Smolar wypowiedział się na temat nowelizacji ustawy o IPN i relacjach polsko-izraelskich. - Mamy w tym mikrokosmosie politycznym parę zjawisk, pierwsze, to jest problem PiS-u. Podjęcie decyzji o przygotowaniu takiej ustawy, wynika też z presji wewnętrznej i polityki godnoœci i tożsamoœci. (...) PiS Bardzo często nawišzuje do "powstania z kolan". (...) Moim zdaniem używanie tych formuł: "polskie obozy koncentracyjne" było stosunkowo niewielkie – powiedział.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Pytany czy działania polskiego rzšdu sš opóŸnionš reakcjš po publikacjach ksišżek J. T. Grossa, Smolar odpowiedział, że tak.

Goœć naszego programu stwierdził również, że ten temat ma na celu destabilizację. - To jest granie na strachu wielu ludzi, którzy majš œwiadomoœć, że mieszkajš w domach, które należały do Żydów, już dzisiaj nieżyjšcych – ocenił.

- To, co jest œwiadomš strategiš jest graniem na strachu i resentymentach. To nie znaczy, że chciano wywołać tę aferę przy pomocy ustawy – dodał.

Smolar zaznaczył, że próby przesunięcia PiS-u w stronę "centrum", idš jednoczeœnie w parze z sygnałem wysłanym przez rzšdzšcych do twardego elektoratu partii, który brzmi: " My się nie zmieniamy i Polska nie da się obrażać" – powiedział.

Pytany, czy rzšd polski jest zorientowany, że jesteœmy w trybach polityki izraelskiej, Smolar odpowiedział, że to jest oczywiste. - Netanjahu, który sam jest zagrożony (...) wykorzystuje tę szansę i następuje mobilizacja. (...) Tu, nakładajš się, podobnie jak u nas, warstwa merytoryczna, która jest niesłuchanie emocjonalna (...) i z drugiej strony manipulacja polityczna. (...) Izrael bardzo potrzebuje Polski, dlatego, że jest osamotniony w UE, ze względu na problem Palestyński. (...) Rzšd PiS-u jest promotorem interesów izraelskich – powiedział Aleksander Smolar.