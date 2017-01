Plany rządu mają zbyt wielu przeciętnych wykonawców

Premier Beata Szydło unika stawiania konkretnych ocen swoim ministrom. – Będziemy przedstawiać wnioski, plan pracy i działania w tym roku. Będziemy mówili o tym, co trzeba zmienić. Być może uda nam się wprowadzić pewne zmiany w administracji – mówiła szefowa rządu i dodała: – Nie przewiduję w tej chwili zmian personalnych.

Przegląd resortów, trwający przez dwa tygodnie, służy raczej celom informacyjnym i propagandowym. „Rzeczpospolita" postanowiła więc wyręczyć szefową rządu.

– Oboje z Mateuszem jesteśmy pomazańcami Jarosława Kaczyńskiego – mówiła premier po wrześniowej rekonstrukcji rządu, kiedy jej zastępca, wicepremier i minister finansów został odpowiedzialny za całość polityki gospodarczej i finansowej. I zaraz ogłosiła: – Stawiamy na gospodarkę. To gospodarka i rozwój ma być priorytetem kolejnych miesięcy prac rządu Prawa i Sprawiedliwości.

Ten plan na razie nie do końca się powiódł. Mimo że rząd podczas kryzysu w parlamencie starał się stać z boku, pozostawiając walkę z opozycją politykom parlamentarnym i oszczędzając wizerunek pani premier, atmosfera konfliktu wciąż dominuje na scenie politycznej. Poszczególni ministrowie stanęli zaś na barykadzie, zajmując się, tak jak Mariusz Błaszczak czy Zbigniew Ziobro, robieniem porządku z przeciwnikami politycznymi. W tej sytuacji nadzieje pani premier na to, że 25 stycznia „przyjdziemy do Sejmu i będzie zgoda, a na sali plenarnej będzie się odbywała normalna praca", raczej się nie spełnią.

Sama szefowa rządu wie dobrze, że rok 2017 oceniany będzie nie tylko z perspektywy transferów socjalnych i ocen agencji ratingowych, ale raczej zapowiadanych reform: edukacji i ochrony zdrowia. A tu wciąż więcej jest znaków zapytania niż powodów do optymizmu.

Na jaką ocenę zasługuje więc prezes Rady Ministrów? Szkolna cenzurka ocenia debiutantów w początkowych klasach na dwóch płaszczyznach: nauki i zachowania. W pierwszej dziedzinie trudno ocenić przede wszystkim to, co nauczyciele nazywają „samodzielną pracą". Premier zależna jest z jednej strony od politycznego ośrodka władzy przy Nowogrodzkiej, z drugiej od całej reszty klasy złożonej z ministrów, z bezpośrednim konkurentem na stanowisko prymusa Mateuszem Morawieckim na czele. Jest wykonawczynią polityki, o której nie decyduje sama. A „zachowanie", tłumaczone na język polityki jako „wizerunek"? Tu ocena może być bardziej konkretna: Beata Szydło jest postacią stabilizującą, wiarygodną i spokojną, lecz niedostatecznie błyskotliwą i charyzmatyczną. To może być zbyt mało, by sprostać wyzwaniom, przed nią stoją w kolejnym roku rządów, w roku ogłoszonym przez szefową rządu jako Rok Nowych Zadań.

Jak weryfikowaliśmy członków rządu

Kryteria oceny ministrów są proste: co udało się zrobić w 2016 roku? Czy udało się uniknąć wypadków przy pracy? Jakie są plany na przyszłość? Czy nowe pomysły mają sens?

- Zmierzyliśmy poziom fachowości, zaangażowania i skuteczności członków rządu.

- Pamiętaliśmy także o tym, że minister to przecież polityk i jego pozycja wynika nie tylko z pracy w resorcie. To także kontakty we własnym obozie politycznym, umiejętność komunikowania swoich decyzji, postrzeganie przez opozycję oraz zaplecze polityczne, które utrzymuje ministra na stanowisku, zarówno w rządzie, jak i w rządzącej partii.

Czytaj więcej