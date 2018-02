Sara. Pasiasta gwiazda wrocławskiego zoo

We wrocławskim zoo przyszedł na œwiat tapir anta. Zoo informuje o tym z dumš, bo ten gatunek ginie w zastraszajšcym tempie.

Tapir anta, nazywany inaczej nosorożcem południowoamerykańskim, jest przedstawicielem gatunku parasolowego - czyli takiego, od którego w dużym stopniu zależy prawidłowe funkcjonowanie całego ekosystemu.

Młody tapir, urodzony 31 stycznia, to samiczka. Jej matkę jest urodzona we wrocławiu 23-letnia Sonia, a ojcem - rok młodszy tapinos, który do Wrocławia przybył w 2001 roku z Gdańska.

Sara, bo takie imię nosi tapirzy noworodek, po urodzeniu mierzyła 45 cm długoœci i ważyła 6 kg.

Mimo że tapiry sš samotnikami, rodzina wrocławskich zwierzšt stworzyła w zoo rodzinne stado. Pracownicy ogrodu podkreœlajš, że matka otacza córkę czułš opiekš, podobnie jak babka, a nawet ojciec, który wylizuje jej sierœć.

Sara pozostanie we wrocławskim zoo prawdopodobnie przez najbliższe dwa lata. Potem wyjedzie do innego ogrodu. Ten we Wrocławiu, który w hodowli tapirów ma wieloletnie - od 1893 troku - doœwiadczenie, na razie nie przewiduje powiększania stada.