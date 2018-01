Superwizjer TVN. Duma i Nowoczesność: Za Polskę i Hitlera

Obchody urodzin Adolfa Hitlera, hajlowanie, toasty za "Hitlera i naszš ukochanš Polskę" to działalnoœć Dumy i Nowoczesnoœci, "organizacji pożytku społecznego", której wicelider Jacek Lanuszny był jednym z pomysłodawców wieszania portretów europosłów PO w Katowicach. Do struktur DiN dostali się dziennikarze "Superwizjera" TVN.

Nie ujawniajšc swojej tożsamoœci, dziennikarze "Superwizjera" dotarli do struktur Dumy i nowoczesnoœci. Na ich zaproszenie uczestniczyli m.in. w obchodach 128. rocznicy urodzin Adolfa Hitlera w maju 2017 roku.

Poniżej dalsza częœć artykułu

"Impreza" odbyła się w lesie pod Wodzisławiem Œlšskim. Uczestnicy, wœród nich osoby w mundurach Wehrmachtu i SS, przed "ołtarzykiem" na czeœć Hitlera wychwalali jego strategiczny geniusz i wznosili toasty "za Adolfa Hitlera i naszš ojczyznę, ukochanš Polskę", częstujšc się tortem w barwach Trzeciej Rzeszy.

Jeden z "najlepszych strategów, dowódców i umysłów wszech czasów (...) Był prawdziwym dżentelmenem. Był bardzo przyzwoitym człowiekiem. Nigdy nie przeklinał i nie pozwalał na złe zachowania" - takie między innymi słowa padały na temat Adolfa Hitlera.

Dziennikarze pojechali również na festiwal Orle Gniazdo - cyklicznš imprezę wspieranš przez Dumę i Nowoczesnoœć i reklamowanš jako "pierwszy w pełni profesjonalny festiwal muzyki tożsamoœciowej" w Polsce. "Przez lata brakowało w Polsce naprawdę dużej patriotycznej imprezy kulturalnej. FOG wypełnił tę lukę, i z roku na rok będzie rozwijać się aż do osišgnięcia rangi i rozmiarów największych festiwali! Tutaj poczujesz prawdziwie narodowš atmosferę, posłuchasz dobrej muzyki z przekazem, spotkasz się ze znajomymi i poznasz ideowych ludzi!" - zachwalajš organizatorzy na stronie imprezy.

Jednym z organizatorów festiwalu jest wiceprezes Dumy i Nowoczesnoœci, Jacek Lanuszny, który był jednym z pomysłodawców "happeningu" w Katowicach, podczas którego na szubienicach powieszono zdjęcia europosłów PO.

Mimo że dziennikarze widzieli podczas festiwalu osoby wykonujšce tzw. rzymski salut i wykrzykujšce "Sieg Heil", Lanuszny twierdzi, że takich gestów nie toleruje i trzeba najpierw udowodnić, że salut jest gestem hitlerowskim, bo w rzeczywistoœci jest to tylko "machanie rękš".

Członkowie Dumy i Nowoczesnoœci sš zwolennikami prawa do posiadania broni. Jak twierdzš dziennikarze "Superwizjera", nie jest wykluczone, że po zmianie ustawy o broni i amunicji do ich ršk, jako do organizacji proobronnej, wkrótce trafi broń z wojskowych magazynów.

W 2008 roku ABW ustaliła, że m.in. obecny przewodniczšcy Dumy i Nowoczesnoœci Mateusz S. ps. Sitas wraz z innym członkiem DiN mogš planować zamach z użyciem materiałów wybuchowych. Podczas przeszukania nie znaleziono w ich domach takich materiałów.

Jacek Lanuszny wyjaœnia, że chodziło o treœć wymienianych między mężczyznami smsów.

Po interwencji prezesa Ruchu Narodowego Roberta Winnickiego Prokuratura Krajowa skontrolowała akta sprawy Mateusza S. W wyniku kontroli sprawa została wycofana z sšdu. Kilka dni temu prokuratura umorzyła œledztwo przeciwko liderowi Dumy i Nowoczesnoœci.