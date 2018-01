Tajemnicza ekspertyza prof. Czaputowicza wciąż w ukryciu

Nowy szef MSZ to jeden z autorów opinii w sprawie nielegalnoœci reelekcji Donalda Tuska na szefa Rady Europejskiej. Czy jš ujawni?

Jacek Czaputowicz, od wtorku minister spraw zagranicznych, wiosnš 2017 roku był współautorem ekspertyz, które podważały legalnoœć wyborów Donalda Tuska na przewodniczšcego Rady Europejskiej. Upublicznienia opinii domaga się organizacja Watchdog Polska. Wygrała ona w Wojewódzkim Sšdzie Administracyjnym w Warszawie sprawę o ich ujawnienie z resortem, ale MSZ pod koniec roku złożyło skargę kasacyjnš.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Przypomnijmy. Pod koniec marca ubiegłego roku, tuż po wyborze Donalda Tuska na drugš kadencję szefa RE, ówczesny szef polskiej dyplomacji Witold Waszczykowski stwierdził, że „doszło do fałszerstwa”, a resort ma w tej sprawie dwie ekspertyzy.

W wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” minister mówił, że „wybór Tuska został dokonany niezgodnie z procedurami Unii Europejskiej”. – Dwóch profesorów prawa międzynarodowego, prawa UE, zaproponowało mi projekty ekspertyz, przedstawiajšc konkluzje oraz wskazujšc artykuły traktatu oraz jakš procedurę można by zakwestionować – wyjaœniał nam Waszczykowski i zdradził, że jeden z ekspertów to prof. Jacek Czaputowicz, który napisał na tej podstawie artykuł (chodzi najprawdopodobniej o tekst „Tuskiem w Unię” opublikowany w tygodniku „Do Rzeczy”). Czaputowicz był wtedy dyrektorem Akademii Dyplomatycznej.

O ujawnienie ekspertyz wystšpiła Watchdog Polska. MSZ odmówiło, tłumaczšc, że „opinie te zostały udostępnione dobrowolnie, resort ich nie zamawiał i nie stanowiš one własnoœci ministerstwa”. Resort zasłonił się też brakiem „praw autorskich i stosownych licencji”. Organizacja poskarżyła się do WSA, a ten przyznał jej rację. Sšd uznał, że żšdana informacja stanowi informację publicznš. Ministerstwo nie odpuœciło i złożyło skargę kasacyjnš do Naczelnego Sšdu Administracyjnego. W NSA sprawa może poczekać na rozpatrzenie nawet dwa lata.

Bartosz Wilk, prawnik z Watchdog Polska, który reprezentował organizację przed WSA, przyznaje, że sšd nie zażšdał od resortu ekspertyz. Nie wiadomo więc, czy na pewno istniejš. O ich ewentualnym ujawnieniu może zdecydować prof. Jacek Czaputowicz, który wbrew temu, co mówił Waszczykowski, nie jest profesorem prawa międzynarodowego, ale nauk społecznych (tytuł uzyskał w paŸdzierniku 2016 r.). Zrobił doktorat z dziedziny nauk humanistycznych, habilitował się z teorii stosunków międzynarodowych. Jest jednak ceniony w kręgu dyplomacji, a także opozycji. – Œwietny specjalista – tak ocenia go Rafał Trzaskowski, były wiceszef MSZ w czasach PO–PSL.

Kim jest drugi autor opinii, o których mówił Waszczykowski? Nie wiadomo. – MSZ nie przedstawiło ich w sšdzie, a WSA ich nie żšdał – mówi Bartosz Wilk.

Pod koniec grudnia 2017 r. w odpowiedzi na interpelację grupy posłów PO w kwestii ekspertyz Konrad Szymański, wiceminister dyplomacji, zapewnił, że „Ministerstwo nie prowadzi prac zmierzajšcych do kwestionowania wyboru Pana Donalda Tuska na stanowisko przewodniczšcego Rady Europejskiej”.

Nadal jednak podważa brak „szczegółowej procedury wyboru przewodniczšcego RE”, w efekcie „nieuregulowana pozostaje kwestia zgłaszania kandydatów na to stanowisko”. Polski MSZ chce to uregulować tak, by „zasady zgłaszania kandydatów na stanowiska wysokiego szczebla w UE, które majš być doprecyzowane w przyszłoœci, gwarantowały równoœć państw oraz poszanowanie zasady przejrzystoœci” – odpowiedział posłom wiceminister Szymański.

Procedura mianowania urzędników wysokiego szczebla, w tym przewodniczšcego Rady Europejskiej, będzie przedmiotem obrad przywódców UE dopiero na posiedzeniu w czerwcu 2019 roku. Š?