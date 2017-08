Byli szefowie stadnin koni organizują własną aukcję. To ludzie, których wyrzucił minister Jurgiel

- To nie będzie konkurencja dla Pride of Poland. Nie o to nam chodzi - zapewnia Anna Stojanowska, współorganizatorka.

Prawie 30 koni na aukcji, 3 dni imprezy, do tego pokazy i sponsorzy z całego świata. Tak będzie wyglądać Krakowska Aukcja Koni Arabskich. Pod taką nazwą imprezę zorganizują od 8 września ludzie związani w ubiegłych latach z polskimi hodowlami koni arabskich.

W projekt zaangażowane są wszystkie osoby, które minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel zwolnił z pracy w kontrowersyjny sposób w ciągu kilku dni.

Współorganizatorami są: Anna Stojanowska (była inspektor w Agencji Nieruchomości Rolnych), Jerzy Białobok (były prezes stadniny koni w Michałowie), Marek Trela (były prezes stadniny koni w Janowie Podlaskim) i Barbara Mazur (właścicielka filmy Polturf, która przez lata organizowała aukcje w Janowie Podlaskim).

- W 2016 roku zorganizowaliśmy w tym samym miejscu pokaz koni arabskich. Nie było żadnej aukcji, po prostu pokaz. Pomógł nam przy tym prywatny hodowca. Wydarzenie spotkało się z bardzo ciepłym przyjęciem, dużym zainteresowaniem. Uznaliśmy, że hodowcy, właściciele i po prostu miłośnicy najpiękniejszych koni na świecie chcieliby takiej imprezy. Dlatego próbujemy - tłumaczy Anna Stojanowska.

To nie zemsta

Od razu zapewnia, że wcale nie mają w planach budowania konkurencyjnej imprezy dla Pride of Poland.

- Tu nie chodzi o żadną zemstę. Konie to nasze całe życie. Dlatego dalej chcemy być z nimi związani. Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, ile nas dzieli chociażby w kwestii budżetu, w kwestii zespołu, w kwestii pozycji na rynku. Z naszej strony takich porównań nie ma na pewno. To częściej stadniny państwowe wyciągają taki argument, że im konkurencja się pojawiła i to wpływa na wyniki - podkreśla.

Różnice widać gołym okiem. Imprezę w Janowie Podlaskim sponsorowały chociażby spółki Skarbu Państwa. Imprezę pod Krakowem sponsorują w większości hodowcy koni z całego świata.

Przez dłuższy czas promocja aukcji była wstrzymywana. Wszystko po to, by nikt nie mógł zarzucić, że to właśnie Trela, Stojanowska czy Białobok przyczynili się do słabszych wyników Pride of Poland. Mimo to ostatnia aukcja koni w Janowie Podlaskim przez wielu nazywana jest porażką.

- Impreza rangi światowej została sprowadzona do poziomu powiatowego targu - komentował w money.pl Marek Sawicki, były minister rolnictwa.

Stojanowska zapewnia, że mają inny pomysł na wydarzenie. Przede wszystkim będzie to aukcja międzynarodowa, wystawiane będą konie właścicieli z całego świata. Na imprezie, z oczywistych powodów, nie będzie koni z państwowych stadnin.

- Ofertę kierujemy też do zupełnie innego odbiorcy. Do takiego, który w naszym przekonaniu jeszcze chce sięgać po polskie konie. Na aukcji pojawią się tylko młode okazy. Świat arabski się zmienia, klient się zmienił, ludzie szukają innych koni. Odpowiadamy na to zapotrzebowanie - opowiada.

Organizatorzy na początku spodziewali się kilkunastu ofert. W tej chwili koni będzie około 30, kilkanaście zostało odrzuconych.

- Doskonale zdajemy sobie sprawę z ryzyka. To nawet trochę szalone w kontekście tego, co się dzieje w tej chwili na aukcjach w Polsce. Wiemy jednak, że do momentu Pride of Poland popyt na rynku był. Inne aukcje się odbywały, padały wysokie oferty. U nas nie będzie gwiazd i rekordów - dodaje.

Stojanowska z przykrością przyznaje, że "opinia o Polsce i polskich koniach w ostatnim czasie pikuje głową w przepaść".

Polska w pigułce

- To, co się wydarzyło w kwestii koni arabskich w Polsce, to niestety nasz kraj w pigułce. Ignorancja, buta, brak wiedzy i brak chęci uczenia się oraz korzystania z doświadczeń innych, a przede wszystkim granie na partyjny cel. To jest przerażające - mówi.

I przyznaje, że słabszy wynik w Janowie Podlaskim jest składową wielu czynników. - Ale na pewno nie ma zapaści na rynku, albo jakiejś kreowanej niechęci do polskich koni. Przecież do Janowa Podlaskiego przyjechali ludzie i chcieli kupować konie. Nie zrobili jednak tego. Jeżeli się proponuje dobre warunki, jest wiarygodnym, to ma się klienta. Jeżeli chce się, by ktoś wydał pół miliona na konia, to trzeba zapewnić mu najwyższy komfort. I tyle. A mówienie, że to wina klientów, bo próbowali wymusić niskie ceny, jest żałosne - komentuje.

W Krakowie na pewno pojawi się Shirley Watts. - Zarezerwowała już dawno dla siebie stolik, będzie - potwierdza Stojanowska. Mają się pojawić także kupcy z rejonu Zatoki Perskiej, którzy dotąd gościli w Janowie Podlaskim.

W maju tego roku sąd uznał, że zwolnienie Anny Stojanowskiej z pracy w Agencji Nieruchomości Rolnych było nieprawidłowe. Stojanowska była głównym specjalistą ds. koni w Agencji. ANR oskarżała Stojanowską, że była odpowiedzialna za śmierć Pianissimy, znanej na całym świecie klaczy. Sąd uznał, że taki zarzut pozbawiony jest jakichkolwiek podstaw. Sąd uznał również inne zastrzeżenia do pracy Stojanowskiej za bezzasadne.

