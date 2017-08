RZECZoPOLITYCE: Jarosław Sellin: zrezygnować z poprawności politycznej

Pytany o zamach w Barcelonie Jarosław Sellin powiedział, że uważa, że Europa nie jest bezbronna, tylko ma problem ze zdiagnozowaniem sytuacji. Terroryzm jest metodą walki, natomiast źródło tej przemocy jest inne. Nasz gość uważa, że należy zrezygnować z poprawności politycznej i jasno powiedzieć, że są grupy ludzi motywowanych pobudkami religijnymi, którzy wypowiedzieli wojnę cywilizacji zachodniej.



Ja zapobiegać zamachom? - Po pierwsze nie wpuszczać takiej masy przybyszy z krajów islamskich, bo wśród spokojnych, normalnych ludzi, którzy uciekają przed wojną, chcą spokojnie żyć i poprawić swój los, są też radykalni islamiści. Nie możemy doprowadzać do sytuacji, w której mamy całe dzielnice opanowane przez takich ludzi, mamy zaplecze dla terrorystów, mamy radykalnych imamów - uważa Jarosław Sellin.



Pytany, czy powinniśmy wydalić islamistów, Jarosław Sellin powiedział, że nie mamy takich osób, mamy zasiedziałych patriotycznych Tatarów, trochę studentów, którzy nie są groźni, ale nie powinniśmy dopuścić do tego, żeby to się zmieniło. - Uchodźców ze stref wojennych, którzy naprawdę uciekają przed śmiercią, należy przyjmować, ale do naszych granic żadni prawdziwi uchodźcy nie przybywają. Gdyby przybyli, to byśmy ich wpuścili - powiedział Sellin.



Jarosław Sellin pytany o to, czy państwo polskie nie poniosło porażki, powiedział, że Beata Szydło i Mariusz Błaszczak byli na miejscu nawałnicy już w sobotę i od razu podjęto szybkie decyzje. Straż pożarna działała natychmiast, wojsko dotarło już w poniedziałek. - Rozumiem doskonale emocje mieszkańców, ale procedury tak trwają, a reakcje były błyskawiczne - powiedział Sellin. - Straty są takie, że wiadomo, że się z nimi nie uporamy szybko. Wojsko jest potrzebne przede wszystkim do ciężkich prac wymagających specjalistycznego sprzętu. Walczy z czasem, by udrożnić rzekę Brdę.



Pytany o to, czy Wiadomości TVP są obiektywne, nasz gość powiedział,że to program, który opowiada o faktach z kraju i świata, co go cieszy, bo do niedawna Wiadomości niemal zupełnie nie zajmowały się informacjami z zagranicy, ich kierownictwo uważało, że Polaków świat nie interesuje. - Wiadomości mają swój pazur, ale mi to nie przeszkadza, bo inne serwisy informacyjne też go mają. Wreszcie poszerzony jest pluralizm - powiedział Sellin.



Ustawa dekoncentrująca media będzie gotowa już jesienią - zapowiedział Jarosław Sellin. Jest potrzebna, bo istnieje realny problem koncentracji mediów w rękach zagranicznych, zwłaszcza prasy w rękach niemieckich - dodał. - Żaden poważny kraj UE sobie na to nie pozwala. W normalnym państwie z monopolami się walczy - zauważył Sellin. Zadbamy o to, żeby prezydent Duda został zapoznany z założeniami ustawy zanim jeszcze trafi ona do Sejmu - zapowiedział wiceminister kultury.



Pytany o zachowanie posła Tarczyńskiego, który zwrócił się do dziennikarza "Won" i pochwalił się tym na Twitterze, Sellin powiedział , że kanony kultury polegają na tym, że takich słów nie nalezy używać wobec kogokolwiek. - Zalecałbym rezygnację z tego typu języka. Żadnych rad nie będę dawał, każdy jest odpowiedzialny za siebie.W moim zwyczaju nie jest używanie tego typu wyrażeń - zakończył Jarosław Sellin.