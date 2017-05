Egipt: Magdalena Żuk kilka razy próbowała skoczyć z okna w szpitalu

Mohamed Sami Gomaa powiedział stacji CBC, że Polka kilkukrotnie podejmowała próbę wyskoczenia z okna szpitala. - Przywiązaną ją do szpitalnego łóżka, jednak udało jej się uwolnić. Zaatakowała pielęgniarkę i wyskoczyła przez okno - powiedział dyrektor szpitala.

Gomaa dodał również, że kobieta nie złożyła skargi w sprawie gwałtu, więc nie robiono odpowiednich badań, które potwierdziłyby te słowa.

Według wstępnych ustaleń, 27-letnia Magdalena Żuk 25 kwietnia poleciała na wycieczkę do kurortu Marsa-Alam. Po dwóch dniach partnera kobiety, który miał z nią kontakt telefoniczny, zaniepokoiło jej zachowanie; zaplanował jej wcześniejszy powrót do kraju. Ze względu na pogarszający się stan zdrowia kobieta trafiła do szpitala. W tym samym czasie do Egiptu przyjechał jej znajomy, aby zabrać ją do Polski. W szpitalu w niedzielę dowiedział się, że kobieta nie żyje. Zmarła w wyniku obrażeń wskutek upadku z pierwszego lub drugiego piętra szpitala w Marsa-Alam, w którym przebywała.

W Polsce sprawę wyjaśnia specjalny zespół śledczy powołany przez prokuratora krajowego Bogdana Święczkowskiego w Prokuraturze Okręgowej w Jeleniej Górze.