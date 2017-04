Biernat do prezes TK: Wyjaśnię Pani najprościej jak potrafię

Kiedy mam prawo do pierwszego urlopu?

Prezes TK do sędziego Biernata: urlop do 26 czerwca

W kolejnym swoim liście do prezes TK prof. Biernat tłumaczy, że zgodnie z przedstawionymi przez niego w liście z 14 marca tego roku przepisami urlop, na który został przymusowo oddelegowany, w ogóle mu nie przysługuje.

Ponieważ Biernat nie doczekał się odpowiedzi na swoje pismo, domaga się teraz, aby zamiast formułki o "niezbywalnym prawie do urlopu" prezes Przyłębska wskazała konkretne przepisy, którymi kierowała się wysyłając go na odpoczynek. A wskazanie tych przepisów należy do jej obowiązków jako pracodawcy.

(...) Jak Pani wielokrotnie stwierdzała w środkach masowego przekazu, jest Pani sędzią o ogromnym doświadczeniu w orzekaniu w dziedzinie prawa pracy. Proszę wykazać i wykorzystać to doświadczenie odpowiadając merytorycznie na moje pismo" - pisze Biernat.

Urlopowany prezes TK zwraca się również do Julii Przyłębskiej, by przestała "wprowadzać w błąd opinię publiczną stwierdzając w mediach, że chroni Pani finanse publiczne i prawa pracownicze wysyłając mnie na wielomiesięczny urlop. W istocie uszczupla Pani finanse publiczne (...) odsuwając mnie na kilka miesięcy od orzekania".

Profesor kończy swój list ubolewaniem, że "z przykrością i smutkiem" obserwuje, jak wskutek takich działań obniżany jest prestiż TK, który wypracowywano przez ponad 30 lat.

Z dziejów groteski w Polsce - kolejny list urlopowanego wiceprezesa do prezes Trybunału Konstytucyjnego.

Uszczypliwy: pic.twitter.com/Lvqzapa1eD — Tomasz Skory (@TomaszSkory) 6 kwietnia 2017

List ten prof. Biernat wystosował do Julii Przyłębskiej przed tygodniem. Do dziś nie otrzymał odpowiedzi.