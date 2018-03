20 marca początek astronomicznej wiosny

20 marca to poczštek astronomicznej wiosny. Dopiero dzień póŸniej, bo 21 marca, rozpoczyna się wiosna kalendarzowa.

Poczštek astronomicznej wiosny przypada na 20 marca 2018 roku, o godzinie 17:15. Jest to termin okreœlajšcy równonoc wiosennš. Oznacza to tyle, że tego dnia, dzień i noc majš takš samš długoœć. Dzień będzie się jednak stopniowo dalej wydłużał.

Wiosna astronomiczna, a kalendarzowa

Różnica między kalendarzowym, a astronomicznym poczštkiem wiosny zwišzana jest z ruchem Słońca. Wiosna astronomiczna zawsze rozpoczyna się w momencie równonocy wiosennej i trwa do momentu przesilenia letniego, czyli najdłuższego dnia roku.

Ciekawe jest jednak to, że czasem terminy kalendarzowej i astronomicznej wiosny wypadajš tego samego dnia. Dlaczego? Chodzi tu właœnie o ruch ziemi, tak zwany ruch precesyjny, który nie jest uwzględniony w wykorzystywanych przez nas kalendarzach. W zwišzku z ruchem precesyjnym, konieczne były przesunięcia, których skutkiem jest właœnie rozróżnienie wiosny kalendarzowej i astronomicznej.

Kiedy poczujemy wiosnę?

Choć astronomiczna wiosna zaczyna się dziœ, a kalendarzowa przypada na jutro, dla wielu osób wiosna zaczyna się wtedy, gdy pojawia się więcej słońca i bardziej pogodne dni.

Waldemar Skałba z biura Meteo Cumulus w rozmowie z serwisem rp.pl podkreœla, że choć kalendarzowa wiosna rozpoczyna się już we wtorek, to klimatycznie odczujemy jš dopiero od niedzieli 25 marca. - W cały kraju będzie słonecznie, na niebie niewielkie zachmurzenie, bez opadów oraz wiosennie ciepło, temperatura w dzień na północy kraju +8 do +9 st.C, a w centrum +10 do +11 st. C, na południu kraju nawet + 12 st.C. - precyzuje Skałba. I dodaje, że przyszły tydzień zapowiada się na ogół pogodny, zachmurzenie małe i umiarkowane, bez opadów oraz doœć ciepły.

- Także œwięta zapowiadajš się bez opadów, pogodne oraz doœć ciepłe, z temperaturš w dzień około +8, w nocy +1 - zapowiada Skałba.

Według długoterminowych prognoz pogody zima już nie wróci, w kwietniu z każdym dniem coraz dłuższy dzień oraz coraz cieplej.

Czy Polacy sš zwolennikami likwidacji zmiany czasu z zimowego na letni? OdpowiedŸ w sondażu SW Research dla serwisu rp.pl.