RZECZoPOLITYCE Porter: Poprzednia władza miała normy

"Songs Of Love And Death" - to tytuł nowej płyty Johna Portera i Nergala, lidera zespołu Behemoth, która ma dzisiaj premierę.

- To był jego pomysł. Nie wyjaśnił pomysłu, tylko mówił o synergii, energii - śmiał się Porter. Dodał, że nie znał wcześniej Nergala, ale to nie nowość. - Było tak jak z Anitą, której też wcześniej nie znałem - dodał.

Porter mówił, że płyta jest dużym wyzwaniem, ze względu na różnorodność obu artystów. - Myślę, że to bardzo udana płyta, ze względu na to, że pochodzimy z różnych środowisk - powiedział muzyk. - Dla niego (Nergala-red.) to była wielka walka, na początku wstydził się śpiewać - dodał.

- Nie przesadzamy z tą mrocznością - mówił Porter o płycie z Nergalem. Duet z Nergalem może się spodobać? - Tak, ludzie będą szaleć - dodał gość.

Rozmowa zeszła na temat polskiej polityki. Prowadzący zapytał gościa, czy obecny rząd przybliża nas do standardów rosyjskich. - Nie wiem czy do rosyjskich, ale na pewno do wschodnich standardów - ocenił Porter.

Gość #RZECZYOPOLITYCE narzekał na obecną władzę i poziom debaty publicznej. - Wiem, że nie ma nic doskonałego, ale za poprzedniej władzy powstały jakieś normy - mówił Porter. - Ja nie wiem o co chodzi teraz. Ważne jest kto najgłośniej krzyczy - dodał.

Artysta zapowiedział, że trasa koncertowa z Nergalem obejmie największe europejskie kraje. - Na począteku będzie można nas zobaczyć w Londynie. W Anglii będziemy dwa razy, ale też w Belgii, Szwajcarii, Austrii i we Francji - mówił Porter. Dodał, że nie wie czy to będzie jednorazowa współpraca, na razie trzeba zobaczyć jak to będzie się układało.