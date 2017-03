Rostowski: Brytyjczycy nie chcą wpuszczać Polaków

Według Rostowskiego to m.in. przyjęcie przez Wielką Brytanię ponad miliona Polaków przyczyniło się do Brexitu i to właśnie Polaków Wielka Brytania nie chce widzieć na swoim terytorium.

- Kogo Brytyjczycy nie chcą wpuszczać do siebie? Nie muzułmanów, tylko Polaków - mówił Rostowski i przekonywał, że Wielka Brytania zaczyna zwłaszcza Polakom utrudniać i tak już skomplikowaną procedurę zgłaszania stałego pobytu. Unia Europejska z kolei, walcząc, by Wielka Brytania zapłaciła swoje wcześniejsze zobowiązania, walczy również o środki dla Polaków.

Rostowski jest przekonany, że rząd Prawa i Sprawiedliwości, mimo zaprzeczeń zamierza wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej. - To, że mają taką intencję, jest ewidentne - mówił.

Polityk PO zauważał też, że rząd Prawa i Sprawiedliwości nie jest przygotowany do prowadzenia polityki zagranicznej. Jego zdaniem dzieje się tak dlatego, że rzeczywisty ośrodek władzy jest na Nowogrodzkiej, a osoby, które za tę politykę powinny być odpowiedzialne, czyli premier Szydło i minister Waszczykowski, "siedzą w swoich gabinetach i drżą, że popełnią jakiś błąd".

- W Brukseli nie było żadnego sukcesu - uważa gość "Faktów po Faktach". - Cala strategia PiS jest źle pomyślana i głęboko błędna.

Rostowski twierdzi, że PiS mówi o "wstawaniu z kolan" i suwerenności tylko po to, by mieć wolną rękę w łamaniu zasad demokracji w Polsce.

Więcej - TVN24