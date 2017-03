RZECZoPOLITYCE Kołodziej: Polacy chcą pomagać Syryjczykom

Dzisiaj mija szósta rocznica rozpoczęcia konfliktu zbrojnego w Syrii, który w konsekwencji spowodował jeden z największych kryzysów humanitarnych. - To największy kryzys humanitarny od II wojny światowej – uważa Kołodziej.

Gość programu mówił, że zostało przesiedlonych aż 11 mln Syryjczyków. - 6,5 mln osób zostało przesiedlonych wewnętrznie, a 5 mln osób opuściło Syrię i znajduje się w krajach ościennych – powiedział Kołodziej.

- My pomagamy ludności syryjskiej w kraju – mówił o sposobie działania Polskiej Akcji Humanitarnej. - Połowa ludności z Syrii ma problem z dostępem do wody pitnej – dodał.

Kołodziej mówił, że woda jest sprawdzana, a metody jest dostarczania są dwie: doraźna i długofalowa. - Woda jest dostarczana beczkowozami, a jeśli chodzi o długofalowe działania to naprawiamy infrastrukturę tam gdzie została zniszczona – mówił Kołodziej.

Przedstawiciel Polskiej Akcji Humanitarnej mówił o dalszych planach organizacji. - Zamierzamy prowadzić teraz projekty w Turcji. Celem jest integracja przesiedlonych osób z lokalną społecznością. Poprzez dostęp do opieki społecznej, dostęp do kursów językowych – opowiadał Kołodziej.

Prowadzący przytoczył słowa Jarosława Kaczyńskiego, który powiedział, że nie ma nic przeciwko powstawaniu korytarzy humanitarnych. - Nie chciałbym komentować słów polityków, bo jestem pracownikiem humanitarnym – mówił Kołodziej. - Każda pomoc, jeśli jest ukierunkowana na potrzeby osób, którym się pomaga, jest potrzebna.

- Widzimy jaki duży wpływ ten konflikt wywarł na te osoby, szczególnie na dzieci, które nie chodzą do szkoły od kilku lat – mówił gość. - Nam głównie zależy na pomocy ludności cywilnej.

Na koniec Kołodziej pochwalił się dużym sukcesem, jakim jest kwota przekazana przez Polaków na pomoc ofiarom wojny. - Od połowy grudnia do końca lutego, dzięki Polakom, uzbieraliśmy ok 4,5 mln zł – powiedział gość. Prowadzący dodał, że zestawiając to z programem „Rodzina rodzinie”, organizowanym przez Caritas, który zebrał ok. 10 mln zł, to w sumie w ciągu pół roku Polacy przekazali na pomoc Syryjczykom ok. 15 mln zł.