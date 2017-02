Uczniowie będą szukać "prawdy o Smoleńsku"

Jest to już piąta edycja konkursu, którego pomysłodawcą i patronem jest podlaski poseł Prawa i Sprawiedliwości, wiceminister spraw wewnętrznych Jarosław Zieliński - pisze bialystok.wyborcza.pl.

Konkurs odbywa się pod hasłem "By czas nie zaćmił i niepamięć", a towarzyszy mu myśl przewodnia: "W poszukiwaniu prawdy o Katyniu, Smoleńsku i Obławie Augustowskiej".

W tym roku do współorganizowania konkursu zostało zaproszone podlaskie kuratorium. Jak uzasadnia wiceminister, dzięki temu szkoły będą lepiej poinformowane o konkursie, niż było to dotąd, a poza tym - jak mówi Zieliński - "obecnie sytuacja jest sprzyjająca do organizacji takich konkursów". Według Zielińskiego władza długo była zainteresowana ukrywaniem "prawdy o katastrofie smoleńskiej", ale w ciągu ostatniego roku dużo się w tej kwestii zmieniło. Młodzież, zdaniem Zielińskiego, powinna poznać i dostępną już wiedzę, "i te białe plamy, których jeszcze jest niemało".

Zgłaszane prace mogą mieć formę dowolną - reportażu, eseju, wspomnień.

Celem konkursu, jak czytamy w jego regulaminie, jest m.in. „uświadamianie, że doświadczenia historyczne narodów wpływają na kształtowanie postaw i mentalność kolejnych pokoleń oraz system ich wartości społecznych i etycznych”.

Wiceminister Zieliński, odpowiadając na pytanie, do jakich źródeł powinna sięgać młodzież w poszukiwaniu materiałów do swoich prac, stwierdził, że "do wszystkich dostępnych" i tłumaczy:

- Nawet jeśli sobie tylko uzmysłowi to, że ma kłopoty ze znalezieniem podstawowej wiedzy po ponad sześciu latach od katastrofy, to już jest dużo. To znaczy, że uświadomi sobie miejsce i okoliczności, w jakich żyje. Jeśli uświadomi sobie dalej, że prawda podlega manipulacji, to też dobrze.

