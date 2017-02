Onyszkiewicz: Obrona Terytorialna to recepta na rzeź

W wywiadzie, którego Onyszkiewicz udzielił "Polityce", a który cytuje TOK FM, były - dwukrotny - szef MON negatywnie ocenia obecnego ministra obrony narodowej. Zdaniem Onyszkiewicza, Macierewicz ma szanse zostać zapamiętanym jako najgorszy szef tego ministerstwa w historii.

Przede wszystkim - z powodu skali odejść z armii doświadczonych oficerów. Jak mówił Onyszkiewicz, wojsko do sprawnego działania potrzebuje stabilizacji, a wszystkie podjęte przez Macierewicza działania są "zaprzeczeniem tego stanu".

Janusz Onyszkiewicz ocenił również, że Antoni Macierewicz wyraźnie postawił na "szybkie ścieżki kariery". Dowodzi tego struktura budowanej przez szefa MON Wojskowej Obrony Terytorialnej, która według jego pomysłów - mimo że ma się składać z niewielkich oddziałów działających w rozproszeniu - będzie miała osobne dowództwo.

- To po co dowództwo? Bo mając rozbudowaną czapę dowódczą, można łatwo awansować zaufanych i sprawdzonych ideologicznie ludzi nie tylko do szczebla czy majora, jak to miało miejsce w prawidłowo budowanej strukturze OT, ale właśnie do stopnia generała - mówi Janusz Onyszkiewicz.

Były szef MON, ocenia, że w Obronie Terytorialnej mają się znaleźć ludzie "nieskażeni przeszłością przedrewolucyjną".

- Bo przecież to, co Prawo i Sprawiedliwość roni, to klasyczna rewolucja pełzająca. I co nowi ludzie zastąpią profesjonalistów, których szkoliliśmy przez lata - uważa Onyszkiewicz.

Więcej - TOK FM.