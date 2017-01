Mecenas Jarosław Kaczyński: Nie wykluczam startu w wyborach

Mec. Kaczyński chce pozwać prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego? - Jarosław Kaczyński chce bronić osoby obrażane przez Jarosława Kaczyńskiego – mówił mecenas.

Gość zajmuje się sprawami osób, które wzięły udział w proteście pod Sejmem 16 grudnia. Policja opublikowała wizerunki części protestujących, a o niektórych z nich prezes PiS powiedział, że to ludzie specjalnej troski. - Takie stwierdzenia nie powinny mieć miejsca w debacie publicznej. Nazywanie ludzi w taki sposób jest niegodne – oceniał mec. Kaczyński, którego kancelaria mieści przy ulicy Nowogrodzkiej, jak siedziba partii rządzącej.

- W naszej opinii nie, było to kompletnie bezprawne – powiedział mec. Kaczyński, o opublikowaniu przez policję wizerunków protestujących. - Najprostszym celem było uproszczenie sobie pracy. Samo zbieranie wizerunków przez policję jest normalne, ale publikowanie ich już nie – dodał.

Mec. Kaczyński jest członkiem Nowoczesnej i organizacji prawniczej „Lepsza Polska”. - Mamy 16 adwokatów w całej Polsce – mówił gość. Dodał, że ta grupa będzie coraz liczniejsza.

Będzie pan startował w wyborach w Warszawie, jako konkurencja dla prezesa PiS? - To nie miałoby sensu jakiegokolwiek. Byłby to jakiś happening – komentował mecenas. - Do wyborów mamy dwa lata, więc nie jestem w stanie tego powiedzieć, gdzie będę za dwa lata. Jestem członkiem partii politycznej i nie jestem w stanie tego wykluczyć – dodał.

Zmiany, które chce wprowadzić w sądownictwie Ministerstwo Sprawiedliwości w ocenie mecenasa są częściowo dobre. Krytycznie opiniuje on sposób wybierania sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa. - Pomysł żeby tych sędziów miał wybierać parlament jest zły – mówił mec. Kaczyński.

Czy można ten pomysł w jakiś sposób zablokować? - Teoretycznie mógłby na to nie pozwolić Trybunał Konstytucyjny , ale wiemy jaki jest stan TK – mówił mec. Kaczyński. - Na tę chwilę większość w nim mają sędziowie prawidłowo wybrani, ale to może wkrótce się zmienić – dodał.

- Następne sprawy w TK są zaplanowane na luty, a mamy styczeń i można by było rozpocząć jeszcze nowe sprawy – oceniał pracę TK mec. Kaczyński.

Jego zdaniem wiele spraw w Trybunale to te dotyczące zwykłych obywateli. - W większości są to skargi konstytucyjne. Skazany obywatel skarży jakiś przepis i traktuje to jako ostatnią deskę ratunku – mówił gość.

Mec. Kaczyński krytycznie oceniał pomysł wprowadzenia dwukadencyjności już od najbliższych wyborów. - Prawo nie może działać wstecz. W tym momencie prawa burmistrzów czy wójtów są łamane – powiedział. - Jeśli chcielibyśmy wprowadzić dwukadencyjność, to ok, powinno zostać to ogłoszone, tak by ci ludzie o tym wiedzieli. Wybierani urzędnicy zwykle planują coś na wiele lat, a powinni wiedzieć, że są wybierani na jedną kadencję – dodał.