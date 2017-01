Maszyna leciała do Warszawy z Puerto Plata na Dominikanie. Boeing 767 był zmuszony awaryjnie lądować w Amsterdamie - informuje serwis Airlive.net. Piloci w czasie lotu mieli zauważyć wyciek paliwa.

Około godziny 14:45 samolot bezpiecznie wylądował w Holandii.

ALERT TUI Boeing 767 from Warsaw is diverting to Amsterdam due to engine #2 fuel leak. Track: https://t.co/Ujl9thvCIj pic.twitter.com/NAoutgOhg2