Miriam Shaded: Wielu muzułmanów nie szanuje polskiego prawa

Co zrobić z muzułmanami, którzy są w Polsce? - Póki przestrzegają prawa, to nie trzeba nic z nimi robić. Problem polega na tym, że niektóre związki wyznaniowe powinny być wykreślone, bo głoszą treści sprzeczne z naszym prawem. Powinien być wprowadzony zakaz finansowania związków wyznaniowych, szczególnie tych z zagranicy. To stanowi ogromne zagrożenie - powiedziała Miriam Shaded.

Shaded uważa, że Mariusz Błaszczak może rozważyć takie rozwiązanie. - Pod tym względem nasz rząd jest dobry. Mam nadzieję, że to pójdzie w dobrym kierunku - oceniła. Podkreśliła jednak, że Polska nie jest suwerennym państwem, gdyż umowy międzynarodowe są ponad naszym prawem.

- Wielu muzułmanów nie szanuje prawa i wartości w naszym kraju. Jest to ideologia totalitarna i jeśli ktoś ją propaguje, to jest to sprzeczne z prawem. W tej religii jest mnóstwo zaleceń do nienawiści, mordu, bicia i upokarzania kobiet - dodała prezes fundacji Estera.

Kontynuując temat suwerenności naszego kraju Shaded odpowiedziała, czy Polska powinna powinna wystąpić z Unii Europejskiej. - Mocno bym się nad tym zastanawiała, jeśli polityka nie pójdzie w innym kierunku. Nie może być tak, że pani Merkel podejmuje decyzje za wszystkie inne kraje, a my ponosimy tego konsekwencje. To nie jest tak, że ona niszczy swój kraj, ale także wszystkie inne. Władze unijne poszły za daleko - powiedziała Shaded.

Jak Miriam Shaded ocenia Donalda Tuska na stanowisku szefa Rady Europejskiej? - Dla mnie sprzedał się pod każdym kątem. Jego polityka jest zgodna z polityką Angeli Merkel i nie działa w interesie państwa. Jeżeli na forum Unii Europejskiej mówi przeciwko demokratycznie wybranemu w Polsce rządowi, to pluję na nasz kraj - oceniła. - Modlę się, by jak najszybciej pozbyto się Angeli Merkel - dodał.

Jacek Nizinkiewicz zapytał swojego gościa, czy ucieszyła się z wyboru Donalda Trumpa na prezydenta Stanów Zjednoczonych. - Uważam, że to jest bardzo mądry polityk. Ma inteligentne podejście i wie jak negocjować. Już teraz widzę, że pozbywa się niektórych zagrożeń. Jeżeli chodzi o jego podejście do polityki na Bliskim Wschodzie, to absolutnie się z nim zgadzam. Myślę, że mamy bardzo podobne poglądy - powiedziała Shaded.

Prezes fundacji Estera dobrze oceniła działania Rosji w Syrii. - Oczywiście ma w tym interes, bo tam są duże złoża ropy naftowej, ale jeżeli chodzi o podejście do najlepszego rozwiązania do ludności syryjskiej, to świetnie robi wspierając Asada - oceniła. - Wszystkie informacje, które docierają do Europy pochodzą od przeciwników Asada - dodała.