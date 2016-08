Papież dziękuje premier Szydło za pomoc w organizacji ŚDM

Papież na ręce szefowej rządu złożył podziękowania za zaangażowanie państwa w organizacji Światowych Dni Młodzieży - pisze 300polityka.

Papież Franciszek napisał: „Zachowuję żywe i drogie wspomnienie Podróży Apostolskiej do Polski, podczas której mogłem doceniać subtelną życzliwość i miłe przyjęcie, jakiego doznałem do Pani, od Rządu i innych Władz współpracujących przy realizacji tej wizyty. Serdecznie Wam za to dziękuję.

Z przyjemnością raz jeszcze wyrażam podziw dla wysiłków podejmowanych w konkretnym współdziałaniu z Kościołem Katolickim, które miały na celu zapewnienie licznym młodym miłego pobytu w Waszej Ojczyźnie.

Mając za fundament wartości chrześcijańskie, naród polski może patrzeć w przyszłość z wielką ufnością i wzrastać duchowo, kulturalnie i gospodarczo pod znakiem solidarności” - napisał Ojciec Święty.