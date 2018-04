Czy Droga Mleczna jest pełna czarnych dziur?

Œrodek naszej Galaktyki może być usiany czarnymi dziurami – uważajš astrofizycy z Columbia University.

Pierwszy raz w historii naukowcom udało się zlokalizować kilkanaœcie małych czarnych dziur w wewnętrznym obszarze naszej Galaktyki, obejmujšcym przestrzeń o œrednicy kilku lat œwietlnych.

Astrofizyk Charles Hailey z Columbia University i jego współpracownicy zauważyli te obiekty dzięki ich interakcjom z gwiazdami, które powoli kršżš wokół pozornie pustej przestrzeni. Wyniki badań naukowcy opublikowali w miesięczniku „Nature".

Odizolowane czarne dziury nie emitujš œwiatła, przez co sš niewidoczne, ale za to „kradnš" materiał z orbitujšcych gwiazd, podgrzewajš go do bardzo wysokich temperatur, aż zaczyna on emitować promieniowanie rentgenowskie.

Dziura przy dziurze

Dzięki danym zabranym w cišgu ostatnich 12 lat przez orbitalny teleskop Chandra, pracujšcy w zakresie promieni rentgenowskich, Hailey'owi i jego współpracownikom udało się znaleŸć 12 obiektów emitujšcych takš energię promieniowania rentgenowskiego, aby można je było uznać za czarne dziury z gwiazdowymi towarzyszami. W oparciu o teoretyczne założenia naukowcy wyliczyli, że tylko w niewielkiej częœci wewnętrznej naszej Galaktyki powinno być do 20 tysięcy niewidzialnych czarnych dziur.

Dotychczas teoria przewidywała, że ?Galaktyka powinna zawierać miliony, a nawet 100 milionów czarnych dziur, w tym także te, które były zbliżone do supermasywnej czarnej dziury w centrum Drogi Mlecznej. Dotychczas istnienia żadnej z nich nie potwierdzono. Jednak analizy obserwacji przeprowadzonych przy użyciu teleskopu Chandra w sposób poœredni dowodzš, że nasza Galaktyka jest dosłownie usiana czarnymi dziurami.

– Dla astrofizyków to zawsze była tajemnica – mówi Hailey – Jeœli jest ich tak wiele, zaklętych w centralnym parseku (około 3,26 roku œwietlnego), to dlaczego dotychczas nie widzieliœmy żadnych dowodów na ich istnienie? Tym bardziej że znalezienie tylko tych 12 niedawno odkrytych było naprawdę trudne.

Naukowcy nie wiedzš, w jaki sposób te niewielkie czarne dziury znalazły się w ??centrum Galaktyki. Być może przycišgnęła je grawitacja do największej w Galaktyce, supermasywnej czarnej dziury centralnej. Innš hipotezę zaproponował prof. Aleksiej Generozow z Columbia University. Astronom sugeruje, że czarne dziury mogły narodzić się bezpoœrednio na dysku wokół supermasywnej czarnej dziury.

Analizujšc dane zebrane z teleskopu, naukowcy wykluczyli możliwoœć, że czarne dziury mogš być innymi ciałami kosmicznymi emitujšcymi silne promieniowanie rentgenowskie. Nie sš to więc gwiazdy neutronowe czy białe karły, choć Charles Hailey przyznał, że nawet połowa Ÿródeł, które znalazł jego zespół, może być szybkimi spinami gwiezdnych obiektów zwanych milisekundowymi pulsarami. Ta informacja wzbudziła w œrodowisku naukowym dyskusję, czy tajemniczy nadmiar promieniowania gamma w centrum Drogi Mlecznej nie pochodzi z pulsarów lub nawet ciemnej materii.

Naukowy spór toczony od lat

– Fizycy teoretyczni będš musieli odrzucić takie koncepcje i przyjšć zwyczajnie do wiadomoœci, że naprawdę promieniowanie pochodzi o ogromnej iloœci czarnych dziur – podkreœla Hailey.

Spór o to, czy niewidoczne obiekty emitujšce promieniowanie rentgenowskie sš czarnymi dziurami czy innym formami materii, nie jest młody. W połowie lat 70. ubiegłego wieku młody astrofizyk Stephen Hawking założył się z amerykańskim kolegš Kipem Thornem, że niewidzialny obiekt w konstelacji Łabędzia emitujšcy promieniowanie rentgenowskie musi być czarnš dziurš. Hawking zakład przegrał i musiał wykupić Thornowi rocznš prenumeratę magazynu „Penthouse". Sporny obiekt stał się więc pierwszš czarnš dziurš zaobserwowanš poprzez analizę wsysania przez niš gazu z kršżšcej w pobliżu gwiazdy. Kip Thorn w 2017 roku otrzymał wraz z Rainerem Wiessem i Barrym C. Barishem Nagrodę Nobla za zaobserwowanie fal grawitacyjnych.

Powody nieznane do dziœ

Dzięki obserwacjom przeprowadzonym w grudniu 2008 roku przez należšcy do Europejskiego Obserwatorium Południowego Very Large Telescope jesteœmy pewni, że w samym œrodku Drogi Mlecznej znajduje się odległa o ok. 30 tys. lat œwietlnych od Ziemi supermasywna czarna dziura. Na podstawie wieloletnich obserwacji ruchów gwiazd udało się wyznaczyć jej masę.

W 2012 roku odkryto kolejne czarne dziury emitujšce silne promieniowanie rentgenowskie w gwiazdozbiorze Strzelca. Ostatnie badania wykazujš, że niektóre z tych obiektów powstajš z nieznanych nam dziœ powodów.

Niepokojšcy jest także fakt, że może ich być znacznie więcej, niż dotychczas sšdzono. Można nawet zaryzykować stwierdzenie, że te groŸne pułapki grawitacyjne pożerajšce materię z naszej Galaktyki sš niemal w każdym jej zakštku ze szczególnym zagęszczeniem w centrum Drogi Mlecznej.