Uniwersytet Warszawski: Zanim zbudują teleskop pojadą do Chile

Zostały one zlokalizowane w Obserwatorium Paranal w rejonie Antofagasty, na wysokości ponad 2600 m n. p. m. Jest ono jednym z trzech obserwatoriów należących do ESO, a w jego skład wchodzi kilka teleskopów, m.in. Very Large Telescope oraz budowany właśnie ETL — Ekstremalnie Wielki Teleskop.

Wydział Geologii UW wygrał przetarg o wartości około 500 tys. euro na badania geologiczno-inżynierskie i geotechniczne pod projektowane teleskopy Czerenkowa. Prace terenowe już się rozpoczęły i potrwają pięć tygodni. Następnym etapem będą badania w laboratoriach Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, które potrwają kolejnych kilka tygodni.

Cherenkov Telescope Array — CTA czyli system teleskopów Czerenkowa — ma być największym i najbardziej czułym obserwatorium w zakresie rejestrowania promieni gamma wysokich energii. W połączeniu z 20 takimi teleskopami na półkuli północnej system pozwoli na pokrycie i analizę całego nieba. W przedsięwzięciu uczestniczy ponad tysiąc naukowców i inżynierów ze 170 instytucji w 31 krajach.

Geolodzy z UW określą warunki posadowienia sieci teleskopów Czerenkowa, wykonają kartowanie geologiczne, wiercenia rdzeniowane pod obiektami, prace geofizyczne (sejsmiczne, elektrooporowe, georadarowe), próbne obciążenia. Pobrane w trakcie wierceń próbki zostaną przesłane do Polski i przebadane w laboratoriach Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego.

—pap, Nauka w Polsce