NASA planuje bezzałogową misję na Marsa w 2020 roku

Na Marsie wyląduje wtedy łazik, który m.in. pobierze próbki gruntu, skał i atmosfery – w ramach poszukiwania życia na tym globie.

Specjaliści wybrali już trzy miejsca do lądowania. Pierwsze to Columbia Hills, niskie wzgórza wewnątrz krateru Gusiewa, miejsce eksplorowane już przez łazik Spirit w latach 2004–2010. Drugie miejsce to krater Jezero, w którym 3,5 mln lat temu znajdowało się jezioro, a skamieniałe mikroorganizmy mogły przetrwać w osadach dennych tego nieistniejącego już jeziora. Trzecim miejscem jest region Syrtis Major, wulkan wewnątrz krateru powstałego po uderzeniu asteroidy. Znajdują się tam jedne z najstarszych marsjańskich skał, które mają ok. 4 mld lat. Region ten także miał okresy wilgotne, na przemian z suchymi.