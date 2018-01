Z Pekinu na Księżyc

Chiny zamierzajš eksplorować niewidocznš stronę Srebrnego Globu.

Chang'e 4 – takš nazwę nadano misji, którš Chiny planujš wysłać na naturalnego satelitę naszej planety, na jego drugš stronę, niewidocznš z Ziemi. Wylšduje na niej łazik. Dotychczas była ona jedynie fotografowana i filmowana przez satelity, między innymi przez DSCOVR (Deep Space Climate Observatory).

Chiny zaplanowały na 2018 rok wystrzelenie 40 rakiet. Wiele z tych wydarzeń œwiat będzie œledził z dużym zainteresowaniem, na przykład start i lot misji Długi Marsz 5, największej chińskiej rakiety. Ale największe zainteresowanie wzbudza start Chang'e 4.

Przedsięwzięcie przebiegnie w dwóch fazach. Pierwszy start w kierunku Księżyca nastšpi w czerwcu, kolejny w drugiej połowie roku, dokładnej daty na razie nie podano.

W czerwcu satelita telekomunikacyjny o wadze 425 kilogramów zostanie umieszczony na orbicie Księżyca, w odległoœci 60 000 kilometrów od Ziemi. Będzie pełnił funkcję stacji przekaŸnikowej. Od powodzenia tego etapu zależy dalszy cišg Chang'e 4. Satelita powinien zapewnić łšcznoœć pomiędzy łazikiem a Ziemiš, a także pomóc w fazie lšdowania pojazdu.

Nowy łazik będzie podobny do Yutu, zbudowanego dla poprzedniej misji Chang'e 3. Jest to szeœciokołowy pojazd, podobny do amerykańskich łazików Mars Exploration Rover, zasilany panelami słonecznymi.

Ma trzy zestawy kamer: panoramicznš, umieszczonš na wysokim maszcie, oraz nawigacyjne i inżynieryjne. Składane ramię wyposażone jest w instrumenty do badania regolitu – księżycowego gruntu. Nazwa łazika – Yutu, Jadeitowy Królik – nawišzuje do bogini Chang'e. Misja Chang'e 3 wylšdowała na Księżycu w grudniu 2013 roku.

Pomógł sukces

Łazik Chang'e 4 zbada warunki geologiczne w swoim otoczeniu. Chińscy naukowcy chcš wiedzieć, czy niewidoczna strona Księżyca ma szczególnš budowę geologicznš. Przypuszczenie takie nie jest bezpodstawne, bo jest na niej dużo mniej wielkich kraterów wulkanicznych. Jednak obraz tej strony wskazuje, że miała tam miejsce niedawno, około 100 milionów lat temu, aktywnoœć wulkaniczna. Po ciemnej stronie znajduje się dużo więcej kraterów po uderzeniach meteorów.

Chiny nie zamierzały eksplorować drugiej strony Srebrnego Globu, misja Chang'e 4 była pierwotnie przeznaczona do zastšpienia, w razie niepowodzenia, misji Chang'e 3. Jednak po sukcesie Chang'e 3 zdecydowano użyć drugiego łazika do wyprawy na ciemnš stronš naturalnego satelity naszej planety. Pod uwagę branych jest wiele miejsc lšdowania, ale na razie żadnego nie wybrano.

Drugim zasadniczym zadaniem łazika będzie badanie, czy istniejš potencjalne warunki do uprawy roœlin. W tym celu wyposażono go w zasobnik z nasionami i drugi z owadami. Naukowcy zamierzajš sprawdzić, czy jedwabniki sš zdolne do wytwarzania tam dwutlenku węgla, a także czy ziemniaki będš emitowały tlen w procesie fotosyntezy.

Paliwo astronomiczne

Niewidoczna strona Księżyca ma własne œrodowisko elektromagnetyczne, co sprawia, że jest to idealne miejsce do studiowania rozchodzenia się we wszechœwiecie fal radiowych niskich częstotliwoœci. Łazik mógłby dŸwigać radioteleskop, którego obserwacje nie byłyby zakłócane przez sygnały radiowe pochodzšce z Ziemi. Profesor Heino Falcke, astrofizyk z holenderskiego Uniwersytetu Radboud, w rozmowie z „The Guardian" poinformował, że prowadzi rozmowy z Chińczykami w sprawie umieszczenia na łaziku radioteleskopu.

Misja Chang'e 4 ma również bardzo ważny aspekt ekonomiczny i zarazem cywilizacyjny. Rzecz w tym, że próbki przywiezione w trakcie amerykańskich misji Apollo uzmysłowiły naukowcom, że w księżycowym gruncie znajduję się pokaŸna iloœć helu-3. W przyszłoœci ten izotop mógłby stać się najlepszym paliwem dla elektrowni atomowych pracujšcych w oparciu o kontrolowanš fuzję pierwiastków, umożliwiajšcš uzyskiwanie fenomenalnej iloœci energii bez œladu radioaktywnoœci ani jakichkolwiek zanieczyszczeń. Helu-3 jest o wiele więcej na Księżycu niż na Ziemi, a najwięcej prawdopodobnie właœnie po jego ciemnej stronie.

W 2015 roku Ouyang Ziyuan, odpowiedzialny za chiński program eksploracji Księżyca, powiedział: – Księżyc jest tak zasobny w hel-3, że to mogłoby rozwišzać problem zapotrzebowania ludzkoœci na energię na co najmniej 10 000 lat. Dlatego pracujemy nad fuzjš termonuklearnš, w nadziei na opanowanie tego Ÿródła energii. Hel-3 byłby wtedy po prostu paliwem.

Chińscy naukowcy rozpoczęli także prace studyjne zmierzajšce do ustalenia, czy możliwe jest ulokowanie na Księżycu kopalni helu-3. To zagadnienie w mniejszym lub większym stopniu włšczane jest do każdej chińskiej misji w ramach programu eksploracji naturalnego satelity Ziemi.

