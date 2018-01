Teleskop wzorowany na jadalnym małżu

Ceniony przez smakoszy przegrzebek wielki (Pecten maximus, muszla Saint-Jacques) ma wiele wspólnego z teleskopami.

Posiada około 200 oczu umieszczonych na krawędzi muszli. Sš to mikroskopijne wklęsłe zwierciadła odbijajšce œwiatło w kierunku siatkówki. Taka budowa przypomina technicznš strukturę projektowanych obecnie teleskopów. Zwraca na to uwagę artykuł w „Science".

U większoœci ssaków, także u ludzi, soczewka kieruje œwiatło na siatkówkę umiejscowionš w tylnej częœci oka. Komórki siatkówki sš œwiatłoczułe. Ale taki mechanizm nie jest normš w królestwie zwierzšt. Niektóre z nich, między innymi homary i małże, rozwinęły inny system, w którym liczne maleńkie oczy sš w gruncie rzeczy zwierciadłami. W przypadku przegrzebka wielkiego te maleńkie oczy sš pokryte czymœ w rodzaju mozaiki zbudowanej z wielu warstw kryształów z gwaniny (składnik kwasów nukleinowych, końcowy produkt przemiany azotowej u pajšków i niektórych œlimaków; dodaje się jš do farb metalizowanych i lakierów do paznokci, aby nadać im połyskliwy wyglšd).

Zwierciadła u przegrzebka wielkiego tworzš trójwymiarowš strukturę, co umożliwia im zmniejszenie zakłóceń optycznych i tworzenie wyraŸnego obrazu. 200 mikroskopijnych oczu odbija œwiatło, jakie dociera do œrodowiska, w którym przebywa małż, i kieruje je na siatkówkę złożonš z dwóch oddzielnych warstw – jedna ogniskuje obraz centralny, druga peryferyjny.

Ponieważ system optyczny przegrzebka wielkiego jest najbardziej wyrafinowany spoœród dotychczas odkrytych w przyrodzie, naukowcy sš zdania, że zainspiruje on inżynierów do zbudowania systemu optycznego oraz instrumentów obserwacyjnych wyposażonych w dużo szersze pole widzenia, niż ma to miejsce dotychczas.