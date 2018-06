Naukowcy zakładają państwo w kosmosie

W przestrzeni wokół naszej planety będzie żył kosmiczny naród. 25 czerwca w Wiedniu będzie miała miejsce uroczysta proklamacja niepodległości.

Nowe, niecodzienne państwo będzie nosiło nazwę Asgardia. Została ona zaczerpnięta z mitologii nordyckiej, w której Asgard jest siedziba bogów. Ustrój państwa ma być całkowicie demokratyczny, ale zasady i prawa, jakimi będą się kierować Asgardczycy, ustalone zostaną całkowicie od nowa, bez korzystania z ziemskich wzorców.

Asgardia nie wyklucza wstąpienia do Organizacji Narodów Zjednoczonych. Wnioski o przyznanie obywatelstwa należy składać e-mailem na stronie Asgardia.space. Aktualnie napłynęło około 200 000 wniosków z całego świata, z ponad 200 państw istniejących na naszej planecie.

Asgardia zamierza najpierw wysyłać zrobotyzowane próbniki na orbitę, a dopiero za jakiś czas przystąpić do budowy załogowej, pionierskiej, jeszcze nie docelowej stacji, na której jednak ludzie już będą mogli "żyć i pracować według nowych, przez nich samych ustalonych zasad i praw." Mieszkańcy dostaną dowody i paszporty oraz własną walutę o nazwie Solar.

Inicjatorem Asgardii jest rosyjski inżynier i naukowiec urodzony w Azerbajdżanie - Igor Aszurbejli pracujący w Komitecie do spraw Pokojowego Wykorzystania Przestrzeni Kosmicznej ONZ. Pozostali Ojcowie Założyciele kosmicznego państwa i narodu, którzy stanęli obok Igora Ashurnryli,ego 12 października 2016 roku w Paryżu, podczas konferencji prasowej informującej o tej inicjatywie, to osoby nie mniej poważne niż on sam: Ram Jakhun - szef Instytutu Prawa Kosmicznego McGill University w Montrealu w Kanadzie, David Alexander z William Marsh Rice University, w Houston w Texasie, Joseph Pelton z George Washingron University w Waszyngtonie oraz Dumitru Prunariu - pierwszy rumuński kosmonauta.

- Musimy opuścić Ziemię, bo taka jest natura człowieka. Każdy nowy pomysł jest na początku wyśmiewany, ale z czasem science-fiction zmienia się w naukę - podkreśla Ram Jakhu.

Asgardczycy będą narodem nastawionym pokojowo, otwartym na wszystkie nacje.

- Trzeba stworzyć ramy filozoficzne, prawne, naukowe i techniczne aby zaoferować równy dostęp dom przestrzeni kosmicznej wszystkim ludziom zamieszkującym Ziemię - deklarują Ojcowie Założyciele. Zdążyli już ułożyć konstytucje i wybrać flagę, debata i głosowanie nad nimi odbędzie się podczas pierwszego posiedzenia parlamentu.

Nowe państwo zostanie oficjalnie proklamowane 25 czerwca w Wiedniu. Właśnie tam, ponieważ w stolicy Austrii dr Igor Ashurbeyli już wcześniej zorganizował Aerospace International Research Center (którego jedyną widoczną formą aktywności, jak dotąd, jest Asgardia).

25 czerwca, w Wiedniu, założyciel narodu kosmicznego, w inauguracyjnym przemówieniu przedstawi założenia rozwoju państwa, gospodarki, systemu monetarnego itp. Asgardia nie zamierza wysyłać ambasadorów do wszystkich państw, lecz jedynie na każdy z kontynentów.

Początki bywają skromne; 12 listopada na orbicie powinien zostać umieszczony satelita Asgardia-1, tak zwany Cubesat, sześcian o boku 10 cm i wadze jednego kilograma. Trafi on w kosmos wprost z pokładu Międzynarodowej Stacji Kosmicznej ISS. Będzie zawierał dane osobowe obywateli Asgardii.