Słoneczna pomoc z kosmosu

Kosmiczną stacją solarną zaprojektował francuski architekt.

"Czwartek, 16 września 2027 roku, cyklon Vanessa uderzył na Antyle o Florydę, świat, informowany w czasie rzeczywistym o niszczycielskim zjawisku, zmobilizował środki interwencyjne. Ale nie mógłby nieść pomocy wszędzie tam gdzie potrzeba, gdyby elektrownia słoneczna [pracująca na wysokości 475 kilometrów nie dostarczała od wczoraj, co 100 minut - przez 10 minut - energii elektrycznej pięciu stacjom na Ziemi, dowożonym w stosowne miejsce samolotem lub helikopterem."

Taki scenariusz będzie możliwy jeśli zrealizowany zostanie projekt Solar Spore (Słoneczny Przetrwalnik). Jego autorami są: Architekt Sylve Truyman i designer 3D Alexandre Brassart.

Projekt powstał w rekordowo krótkim czasie zaledwie sześciu miesięcy. Został nagrodzony Prix coup de coeur (Nagrodą serca) przyznawaną przez Fondation Jacques Rougerie (francuski architekt, światowej sławy futurysta, projektuje miedzy innymi pływające miasta).

- Jesteśmy pasjonatami zafascynowanymi przestrzenią kosmiczną. Przestrzeń, droga ewolucji, stanie się przyszłością świata. Film z 1968 roku "2001 Odyseja kosmiczna" pokazuje - jako futurystyczne - techniki iv technologie, które teraz albo już istnieją, albo będą możliwe, z naukowego punktu widzenia, do zrealizowania w niedalekiej przyszłości. Wszystkie techniki, technologie, materiały, innowacje uwzględnione w projekcie Solar Spore już istnieją. Połączyliśmy,. "pożeniliśmy" programy komputerowe, wynalazki itp stosowane na Ziemi i na Międzynarodowej stacji Kosmicznej ISS - podkreśla Sylve Truyman.

Na pomysł solarnej orbitalnej elektrowni wpadł on po serii katastrofalnych cyklonów, które przewaliły się przez region Morza karaibskiego (Irma, Maria, Jose). po tych katastrofach ludność pozbawiona była prądu i - co sie z tym wiąże - wody; bez niej szpitale nie mogły funkcjonować, a pomoc droga powietrzną nie mogła nadchodzić z powodu zniszczonych lotnisk.

Dlatego u podstaw projektu legło założenie, że pomoc musi nadchodzić maksymalnie szybko, szybciej, niż to jest możliwe obecnie. Szybkość taka zapewni właśnie Solar Spore, stacja będzie w stanie okrążyć kulę ziemska w ciągu 90 minut, maksymalnie do dwóch godzin. Będzie mogła modyfikować swoją orbitę, dzięki czemu pomoc w postaci elektryczności będzie mogła dotrzeć do każdego zakątka kuli ziemskiej.

Solar Spore będzie podróżował w kosmosie otwierając się jak kwiat. Znajdzie się na nim 30 indywidualnych pomieszczeń mieszkalnych. W ramach przestrzeni mieszkalnej znajdzie się między innymi sala sportowa. Stacja będzie częściowo finansowana przez odwiedzających ją i płacących za to turystów, dla których przewidziano osobne pokoje hotelowe.

Część pomieszczeń zajmą laboratoria naukowe, warsztaty służące do utrzymywania stacji w należytym stanie technicznym. Pomyślano także o miejscu na uprawę warzyw.

Projektanci proponują niecodzienny sposób dostarczania energii tej gigantycznej strukturze: Oprócz słonecznej, będzie ona czerpana z mikroalg, produktem ubocznym będzie niezbędny do oddychania tlen, oraz wodór, który także może stanowić źródło energii. - Powstanie prawidłowy cykl w ramach zrównoważonego rozwoju cywilizacyjnego - zapewnia Sylve Truyman.

Fondation Jacques Rougerie powstała w 2006 roku. Jej celem jest oferowanie młodemu pokoleniu środków, które sprawia, że działalność człowieka - przemysłowa, transportowa, turystyczna itp. - na lądach i oceanach, będzie uwzględniać bogactwa naszej planety. Co roku, architekci, inżynierowie, naukowcy, designerzy z całego świata zapraszani są do prezentowania swoich projektów. Powinny one "szczególnie uwzględniać wszelkie aktualne wyzwania ekologiczne i dostarczać środków do integracji morza i przestrzeni kosmicznej w ramach rozwoju ziemskiego społeczeństwa."