Militaryzacja kosmosu: Powrót do gwiezdnych wojen

Prezydent Donald Trump poparł pomysł budowy amerykańskich wojsk kosmicznych, które miałyby chronić przed agresjš ze strony Rosji i Chin.

– Przestrzeń kosmiczna to domena działań wojennych, podobnie jak lšd, powietrze i morze. Dlatego możemy zaczšć prace nad stworzeniem specjalnych sił kosmicznych. Jeœli mamy wojska powietrzne, to możemy mieć także wojska kosmiczne – oœwiadczył kilka dni temu prezydent Trump podczas przemówienia wygłoszonego do amerykańskich wojskowych w bazie sił powietrznych w San Diego.

Poniżej dalsza częœć artykułu

35 lat wczeœniej podobnego sformułowania użył w orędziu do narodu prezydent Ronald Reagan, który chciał zbudować system kosmicznej obrony przeciwrakietowej USA przed atakiem balistycznym ze strony Zwišzku Radzieckiego.

Ostatecznie gwiezdne wojny Reagana spaliły na panewce, ale pomysł uzbrojenia statków orbitalnych w działa laserowe cišgle wzbudza zainteresowanie amerykańskich polityków i wojskowych. Wielkim orędownikiem utworzenia szóstego rodzaju wojsk w siłach zbrojnych Stanów Zjednoczonych jest kongresmen Michael J. Rogers ze stanu Michigan. Ten wpływowy republikański wiceprzewodniczšcy podkomisji ds. sił strategicznych Izby Reprezentantów zwraca uwagę, że Rosja i Chiny od kilku lat intensywnie rozwijajš programy militaryzacji przestrzeni kosmicznej.

Wspólna Obrona Ziemi

Już w 2011 roku Dmitrij Rogozin, ówczesny pełnomocnik prezydenta Federacji Rosyjskiej ds. obrony przeciwrakietowej i jednoczeœnie ambasador Rosji przy NATO zgłosił zaskakujšcš propozycję utworzenia międzynarodowych sił rakietowych do obrony przed zagrożeniem z kosmosu. Inicjatywie tej nadano kryptonim „Strategiczna Obrona Ziemi" (SOZ). Projekt został przedstawiony przez Rogozina w artykule zamieszczonym na łamach największego, niezależnego rosyjskiego dziennika „Kommiersant” .

Na czym miał polegać tajemniczy projekt rakietowej obrony naszej planety? I przeciw jakiemu zagrożeniu z przestrzeni kosmicznej miałby być skierowany? Miłoœnicy kultowego serialu „Star Trek” wyobrażajš sobie zapewne budowę flotylli statków ziemskich skierowanych do obrony przeciw armadzie obcych najeŸdŸców z kosmosu. Tymczasem podstawowym zadaniem SOZ byłaby obrona rakietowa przeciw obiektom, które NASA okreœla jako planetoidy potencjalnie zagrażajšce ziemi (Potentially Hazardous Asteroids – PHAs).

Do PHAs zalicza się obecnie 1010 ciał niebieskich, które posiadajš œrednicę wielkoœci przynajmniej 100 metrów i mogš zbliżać się do naszej planety na odległoœć mniejszš niż 7,5 miliona kilometrów. Uderzenie takiej planetoidy może spowodować kataklizm zbliżony do tego, który miał miejsce 30 czerwca 1908 roku w œrodkowej Syberii nad rzekš Podkamienna Tunguska.

Rosjanie proponowali, żeby program SOZ, łšczšcy systemy rakietowe USA, Rosji i państw NATO znajdował się pod kontrolš ONZ.

System ten miał pod względem technicznym nawišzywać do reaganowskiego projektu „Strategicznej inicjatywy obronnej” (SDI) popularnie nazwanej gwiezdnymi wojnami. Przewidywał zastosowanie mobilnych laserów bojowych, które po nieudanych próbach zastšpiono w latach 90. XX wieku obecnie wykorzystywanym urzšdzeniem EKV (Exoatmospheric Kill Vehicle). Jest ono pojazdem majšcym uderzyć nadlatujšcš rakietę.

Rosyjska propozycja utworzenia wspólnych sił obrony naszej planety nie spotkała się z zainteresowaniem Waszyngtonu i państw NATO. Wobec braku odzewu Rosjanie postanowili zbudować własny system obrony kosmicznej. 1 grudnia 2011 r. Duma Państwowa utworzyła Siły Powietrzno-Kosmiczne Federacji Rosyjskiej, stanowišce połšczenie dotychczasowych wojsk powietrznych, obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. Ich dowódcš jest obecnie generał pułkownik Wiktor Nikołajewicz Bondariew.

Rosyjskie Dowództwo Kosmiczne posiada trzy główne oœrodki operacyjno-badawcze: Główne Centrum Prób Testowania i Kontroli Przestrzeni Kosmicznej im. G.S. Titova w Krasnoznamensku, Główne Centrum Ostrzegania o Ataku Rakietowym (SPRN) w Solnechnogorsku oraz Główne Centrum Nadzoru Przestrzennego (SKKP) w Nogińskim-9, w obwodzie moskiewskim.

Chiński smok rozwija skrzydła w kosmosie

Należy jednak zaznaczyć, że mimo budzšcej podziw nazwy rosyjskie wojska kosmiczne nie mogš się pochwalić technologiš militarnš, która dawałaby im przewagę nad Amerykanami w przestrzeni orbitalnej. Wojska te dysponujš setkš starych satelitów nawigacyjnych i szpiegowskich. Nic nie wskazuje jednak, że mogš być one wyposażone w jakikolwiek rodzaj broni.

Zupełnie inaczej przedstawia się perspektywa rozwoju chińskich wojsk kosmicznych. Chińczycy postawili sobie za cel „uzyskanie kontroli nad niskš orbitš Ziemi w celu pokonania Stanów Zjednoczonych na Ziemi” i konsekwentnie go realizujš, o czym œwiadczš przeprowadzone w 2015 roku testy hipersonicznego pojazdu szybujšcego DF-ZF. Osišga on prędkoœć od 5 do 10 machów i jest zdolny do przenoszenia głowicy jšdrowej.

W listopadzie 2015 roku Chińczycy przeprowadzili także udane testy rakiety ziemia–kosmos przeznaczone do niszczenia satelitów komunikacyjnych, będšce odpowiednikami amerykańskiej rakiety balistycznej SM-3, zdolnej zniszczyć lecšcego na wysokoœci 247 km satelitę szpiegowskiego.

Od pięciu lat na orbicie jest także umieszczony zdalnie sterowany, inspekcyjny satelita chiński Shiyan-7, który posiada system wykrywania uzbrojenia w satelitach należšcych do innych państw. Niektórzy eksperci uważajš, że jest on także przystosowany do niszczenia takich satelitów.

Orbitalni Marines

Gwałtowny rozwój chińskich technologii kosmicznych wymusza na Stanach Zjednoczonych koniecznoœć utworzenia Space Corps, zwišzku taktycznego będšcego odpowiednikiem marines, włšczonego do oddziałów Sił Powietrznych USA. Mimo że budowa korpusu kosmicznego jest na razie jedynie luŸnš propozycjš, to już teraz zapowiedziano powołanie specjalnego generała, który będzie reprezentował ten rodzaj sił zbrojnych w Sztabie Generalnym USA. W przyszłoœci Space Corps będzie prawdopodobnie szóstym rodzajem amerykańskich sił zbrojnych obok wojsk lšdowych (US Army), marynarki wojennej (US Navy), sił powietrznych (US Air Force), Korpusu Piechoty Morskiej (US Marine Corps) i Straży Wybrzeża (US Coast Guard).

W lipcu zeszłego roku podkomisja ds. sił strategicznych Izby Reprezentantów rekomendowała Kongresowi utworzenie tej formacji już w 2018 roku. Projekt przewiduje, że korpus kosmiczny będzie dowodzony przez sekretarza sił powietrznych, podobnie jak Korpus Piechoty Morskiej wchodzi w skład Departamentu Marynarki Wojennej.

Rekomendacja komisji spotkała się z ostrš krytykš Departamentu Obrony, szefów połšczonych sztabów i cywilnych ekspertów, w tym m.in. przez byłego dyrektora NASA Seana Charlesa O’Keefe’a. Uważajš oni, że pomysł ten w sposób niebezpieczny przenosi wyœcig zbrojeń w przestrzeń kosmicznš, która miała być wyłšcznie obszarem pokojowych badań naukowych.